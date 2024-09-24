Okullarda hijyen eksikliği hastalıkları artırıyor

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okullarda hijyen eksikliği nedeniyle boğaz enfeksiyonları ve ishal vakalarında artış gözlemlendi.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, okullardaki yetersiz temizlik malzemesi ve personel durumunu eleştirdi ve bu durumun öğrenciler arasında hastalıkların yayılmasına yol açtığını bildirdi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Kırımlı, öğretmenlerin kendi temizliklerini yapmaya zorlandığını ve okullardaki tuvaletlerin özellikle İstanbul’da büyük bir problem oluşturduğunu belirtti. Hijyenin hastalıkların yayılmasında önemli bir etken olduğunu vurgulayan Kırımlı, okullardaki hijyen problemleri nedeniyle bazı öğrencilerin okula gitmekte tereddüt ettiğini ifade etti. Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, okullarda yeterli sağlık taraması yapılmadığını ve hijyenik olmayan ortamların hastalıkların yayılmasına neden olduğunu belirtti. Ayrıca, sağlıklı bir eğitim ortamı sağlamak için kamucu bir zihniyetle kadrolu ve güvenceli personel istihdamının önemine değindi.