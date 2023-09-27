Okullarla birlikte hastalıklar başladı - Çocukları kalabalıktan uzak tutun

Hem sonbaharın gelmesi hem de okulların açılmasıyla artışa geçmesi beklenen hastalıklardan korunmanın yolu hijyene dikkat etmek ve bağışıklığı güçlendirmekten geçiyor.

Nezle, grip, orta kulak iltihabı, sinüzit, bademcik iltihabı, bronşit ve zatürre… Sonbaharla birlikte milyonlarca öğrenci için ders zili çaldı. Okulların açılmasıyla birlikte yaz aylarında görülmeyen pek çok hastalığa yeniden rastlanmaya başlandı. Kapalı ortamda bir arada bulunmak bu hastalıkların bulaşmasını kaçınılmaz kılıyor. Özellikle küçük yaştaki çocukları daha fazla etkileyen bu hastalıklar aileleri telaşlandırıyor. Henüz havalar fazla soğumadığı için pek görülmese de önümüzdeki haftalarda, hatta aylarda pek çok hastalıkla karşılaşmak mümkün. Neyse ki bunların çoğu sadece evde iyi bir bakımla kolayca atlatılabiliyor. Ağır seyredenlerde ise çözüm, hekim tedavisinden geçiyor. Peki önümüzdeki süreçte okul çağı çocuklarında hangi hastalıklarla karşılaşılabilir? Korunmak için neler yapılmalı? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nevin Hatipoğlu merak edilenleri anlattı.

Kapalı ortamlara dikkat

2-3 günü geçen ateş, nefes darlığı, göğüste ağrı, ilerleyici düşkünlük olması durumunda hekime başvurulmalı. Bunun yanı sıra kronik kalp, akciğer, böbrek hastalığı gibi ek sorunları olan çocukların da hekime başvurması gerekiyor. “Okulların açıldığı sonbaharın ilk günlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle solunum yolu viral enfeksiyonları kalabalık ve kapalı ortamlarda kolayca salgın oluşturabiliyor” diyen Prof. Dr. Hatipoğlu, çocuklarda özellikle nezle, grip, orta kulak iltihabı, sinüzit, bademcik iltihabı, bronşit ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonu vakalarında artış olabileceğini ifade ediyor. Bu tür enfeksiyonlarla karşılaşan çocukların antibiyotik kullanımına gerek kalmadan istirahat, yeterli sıvı tüketimi ve basit ateş düşürücülerle birkaç günde iyileşebileceğini belirten Prof. Dr. Hatipoğlu hangi durumlarda hekime başvurulması gerektiğini ise şöyle açıklıyor:

Doktora götürün

“2-3 günü geçen ateş, nefes darlığı, göğüste ağrı, ilerleyici düşkünlük olması durumunda hekime başvurulmalı. Bunun yanı sıra kronik kalp, akciğer, böbrek hastalığı gibi ek sorunları olan çocukların da hekime başvurması gerekiyor. Ateş, baş ağrısı, burun akıntısı, eklem ağrıları, koku ve tat kaybı gibi şikayetlerle ortaya çıkan COVID-19’un mutasyona uğramış yeni varyantları da bağışıklık sistemi bozuk ve kronik hastalıkları olan çocuklarda ciddi hastalık tablosu olabiliyor.”

Bademcik iltihabı

Okul çağı çocuklarında görülen bir başka hastalık ise Strep A bakterisi ile meydana gelen bademcik iltihabı. Prof. Dr. Hatiopoğlu, geçtiğimiz yıl sıkça duyulan bu hastalığın özellikle 5-15 yaş arası çocuklarda kış ve erken ilkbaharda artış gösterdiğini belirtiyor. Bu bakterinin uygun antibiyotikle ve doğru sürede tedavi edilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Çünkü yetersiz tedavi edildiğinde özellikle okul çağında bulunan çocuklarda kalp romatizması geliştirme ihtimali taşır. Yeni başlayan boğaz ağrısı, yüksek ateş ve bademciklerde iltihabi görünüm olması durumunda çocuğun bir sağlık kuruluşuna başvurması gereklidir.”

(TRT Haber)