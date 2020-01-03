Okuma programı şevke medar oldu

Antalya’da tertip edilen “Yetişkinler Okuma Programı”na katılanlar programın çok verimli ve istifadeli geçtiğini ifade kedip değişik illerde tekrarlanmasını istediler.

Antalya Yeni Asya Okuyucuları tarafından Aralık sonunda tertip edilen “yetişkinler okuma programı” baylar, bayanlar olarak yüzü aşkın katılımla dokuz konuşmacı olarak icra edildi. Bu tür faaliyetlerin Anadolu’nun her tarafında devam etmesi için duâ ve temennilerde bulunuldu. Bu tür hizmete yönelik faaliyetlerin aşk ve şevki arttırdığı ve müfritane irtibatı sağladığı konusunda ortak fikre varıldı. Farklı hizmet merkezlerinde böyle güzel bir faaliyetlerin arttırılması temennisinde bulunuldu.

Okuma Programına Katılanlar İçin Gezi Düzenlendi - Kepez Kent Ormanında

SAĞLIKLI OKUMA YAPILMALI

Anadolu’da kışın sert geçtiği bölge ve mahaller müsait olmayınca sağlıklı bir okuma yapılması zor oluyor. Fakat Antalya, Alanya, Mersin, İzmir, Fethiye, Marmaris, İskenderun, Hatay gibi ılıman iklimi olan mekânlar kış aylarında böyle faaliyetler için şartlar daha uygun. Antalya’daki hizmet binası da bu şartlara uygun ve münasip bir mekândı.

-HACI ALİ CAMİİ’NDE CUMA NAMAZI KILINDI-

Bu programdan haberdar olan değerli hizmet erbabının iştiraki değerlendirilip güzel bir plan yapılmış. Farklı bölge, il ve ilçelerden katılım tatminkâr ve üst seviyeydi. Bütün hazırlıkları güzel plan ve organize edilmişti.

Konuşmacılarımız güzel hazırlanmışlardı. Program sonunda yapılan değerlendirmelerde herkes memnuniyetini dile getirdi. Tatmin edici güzel bir program olduğunu söyleyip, hissiyatlarını paylaştılar.

“PROGRAMDAN ÇOK İSTİFADE ETTİM”

Gazetemiz Yeni Asya’nın temelinde çilesini çeken, ilkyazı işleri müdürü değerli ağabeylerimizden, Sabahaddin Aksakal düşüncelerini şöyle dile getirdi:

Gazetemizin İlk Yazı İşleri Müdürü Sabahaddin Aksakal

“Bu tür programlar çok güzel teşekkür ediyorum. Ben şahsen bu programdan çok istifade ettim. Ders yapanların maharetleriyle cemaatimiz adına iftihar ettim. Mensup olduğum Yeni Asya Cemaatiyle bir defa daha iftihar ettim. Bu programda özellikle Lâhikaların mahiyetinin bir “pusula” gibi olmasını burada bir defa daha en etkileyici şekilde idrak etmiş olduk.”

SON DERECE VERİMLİ

Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz

Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz program hakkında şunları söyledi:

“Son derece verimli, feyizli ve istifadeli geçen programa emek ve katkı veren herkese teşekkürler. Bir dahakine genç katılım da olursa çok daha güzel olur. Buraya önceki gelişimde dile getirdiğim temennîmi de tekrarlamak isterim: Bu hizmet merkezinde dışa dönük periyodik seminer, panel gibi programları da artık başlatmak lâzım. Meşveretlerinize arz ile hayırlı muvaffakiyetler diliyorum.”

“Yirmi Yedinci Mektubun Medresesi” konu başlıklı dersi ve sunumu yapan, Ali Demir’in değerlendirmesi şöyleydi: Gebze’de biz bu tür programların faydasını çok gördük. Senede iki defa hafta sonlarını içine alan üç günlük programları devamlı yapıyoruz. Derslerin müzakereli olması daha iyi olur. Benim sunduğum ve burada takdir gören; “Yirmi Yedinci Mektubun Medresesi” konusu bizim bütün lâhikaları müzakereli olarak dikkat ve teenni ile okumalarımızın sonunda ortaya çıktı.”

TANIŞMA VE KAYMAŞMAYA VESİLE

-Durmuş Ali İnci-

Coğrafya konusunda uzman emekli eğitimci Durmuş Ali İnci program, muhtevası, neticesi hakkında şunları beyan etti: “Derslerin müzakereli ve soru-cevaplı olması güzel olur. Organizasyon çok mükemmeldi. Gittiğimiz yerlere bunları götürüp yaygınlaşmasına çalışmamız iyi olur. Tanışma ve kaynaşmaya vesile oldu. Kardeşlerimizde büyük bir şevk ve alâka vardı.”

“Divan-ı Harb-i Örfî” Konulu ders ve sunumu yapan yazarımız Hasan Güneş’in program değerlendirmesi şöyle:

-Hasan Güneş-

“Program ve organize gayet güzel. İrtibatın sadece kucaklaşma olarak anlaşılması değil, aynı zamanda hizmetin ve zorluk ve güzelliklerin paylaşılması ve feyze medar olması önemlidir. Bu konuda en önemli araç da Yeni Asya Gazetemizdir. Bu faaliyetlerin oraya yansıması ayrı bir özellikle ve değerdir. Buralar Medresetüzzehra konumundadır. Burada ortak bir feyz ve sinerji, hakikate dönüşmüştür ve bu tür faaliyetler devamlı ve yaygın hale getirilmelidir.”

Hanımlar bölümünde de çok güzel sohbetler, dersler olduğunu da belirtelim.

Antalya’da nur şelâlesi

Antalya su kaynakları ve şelâleler yönünden zengin bir ilimizdir. Manavgat, Düden, Kurşunlu şelâleleri görülmeye değer.

27-29 Aralık 2019 günlerinde Antalya’da birçok ilimizden coşup gelen Nur Talebeleri adeta bir derya olmuştu.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz’ün mücedditlik konusunda Risale-i Nur’dan anlattıkları gelenleri coşturmuştu.

Cumartesi sabahı güneş sanki bir başka doğdu. Tekirdağ’dan, Gebze’den, İstanbul’dan, Van’dan, Isparta’dan, Afyon’dan, Denizli’den, Erzincan’dan, Rize’den ve daha birçok hizmet mahallerimizden Nur Talebeleri okuma programı için Yeni Asya hizmet binasını doldurmuştu.

Sabah namaz sonrası tesbihat ve duâlar, daha sonra yapılan ihlâs dersi herkesi heyecanlandırmıştı.

Hasan Güneş ve Ali Demir’in Risale-i Nur’dan hazırlanmış sunumları da çok dikkat çekici ve etkileyiciydi.

Ders Anı - Ali Demir

Akşam bir başka heyecanla Durmuş Ali İnci’nin Âyet-ül Kübra’dan sunduğu tefekkür mesajları gaflet perdesini dağışmıştı. Sabahattin Aksakal Ağabeyin esprili anlatımıyla hatıralarını dinlemek ayrı bir zevkti.

Nurlarla derya olup taşan, akarsu gibi yol bulup akan Nur Talebeleri, Düden’in bir çağlayanla denize kavuştuğu yerde, onlar da duâlarla Rablerine ulaşmışlardı. Yorgunluklarını namaz ile atıp duâlar etmişti.

Bu organizasyonu düzenleyen, katılan, katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun. Yenilerini Allah nasib etsin. Antalyalıları binler duâ ve selâmlarla tebrik ediyorum. Durmuş Ali İnci