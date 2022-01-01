Omicron hızla yayılıyor

2021 yılı biterken Omicron varyantının özellikle gelişmiş Batı ülkelerinde hızla yaygınlık kazanması bütün dünyanın dikkatini yeniden COVID-19’a çevirmesine yol açtı.

ABD’de 572 bin yeni vak’a tesbit edilirken, Fransa’da 206 bin, İspanya’da 189 bin, İngiltere’de 161 bin, İtalya’da 126 bin, Arjantin’de 50 bin Almanya’da 41 bin yeni vak’a görüldü. Türkiye ise günlük 39 bin vak’ayla bu grubun arkasında geliyor.

VAO Türkçe’nin haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘‘Şu anda İstanbul’da Omircron’a bağlı vak’aların oranı çok yüksek. Çünkü İstanbul dışarıya en fazla bağlantısı olan şehir. Omicron da Türkiye’ye İstanbul üzerinden girdi ve yayıldı. On günde beş katına, bir haftada üç buçuk katına çıktı İstanbul’daki vak’a sayıları. Eğer İstanbul’daki vak’a artış oranı Türkiye genelinde olsaydı bugün en az 100 bin vak’adan bahsediyor olurduk. İstanbul patladı diyebiliriz. Büyük şehirlerdeki yükseliş fena. Ankara’da da iki katına çıktı vak’alar. Geçen hafta 1200’dü Ankara’nın günlük vak’a sayısı. Şimdi 2200. Belli ki, bir hafta sonra Ankara da patlayacak. Sonra tüm Türkiye. Günlük vaka sayıları bir süre sonra günlük 60 bin, belki 70 bin olacak. Gidişat bunu gösteriyor’’ dedi.

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