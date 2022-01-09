Omicron’un kuluçka süresi 3 gün

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, grip vakalarındaki artışa dikkat çekerek, “Geçen yıl bu zaman neredeyse hiç influenza görülmemişti. Ama şu anda gribin de çok fazla olduğunu görüyoruz. Hatta pandemi öncesindeki gripten daha çok grip görür haldeyiz. Çünkü insanlarımız geçen yıl çok özendiler, maske taktılar, kapalı ortamlarda bir araya gelmediler; ama maalesef bu yıl aynı özeni göstermediklerini görüyoruz, bu nedenle grip de daha fazla görülüyor. Şu soru ile de çok karşılaşıyoruz; ‘hocam ben grip miyim, Koronavirüs müyüm?’ Bunun ayırdına varmamız çok zor. Bu şekilde olan vatandaşlarımızın ancak PCR testi vermesi gerekiyor” diye konuştu.

T24’deki habere göre Prof. Dr. İlhan, şunları söyledi: “Omicron’da kuluçka süresi, şu anki bilgilerimize göre daha kısa gibi görünüyor. Vuhan varyantında bu süre 5 günken, Delta varyantında 4 gün, Omicron’da ise 3 gün gibi görünüyor” Haber Merkezi

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