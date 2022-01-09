Ömrümüz boyunca bir araba lastiği yiyoruz

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Beslenme Uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak, “Yaşanabilir Dünya, İklim Dostu Beslenme” faaliyetinde daha temiz bir dünyada, daha iyi bir hayatın nasıl sağlanabileceğini anlattı.

Faaliyette ayrıca, Dilara Koçak tarafından hazırlanan ve AB Türkiye Delegasyonu desteğiyle yayınlanan “Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü 2022” adlı ajanda kitabın tanıtımı yapıldı. Dilara Koçak sunumunda plastik kullanımının insan hayatını nasıl etkilediğini anlattı. Dilara Koçak, şöyle konuştu: Küçük adımlarla bu büyük mücadeleye katkı sağlamamız gerekiyor. Bunun için bir ajanda hazırladım. Her 6 saniyede dünyada bir futbol sahası kadar orman yok oluyor. Ormansızlaşma arttıkça dünya ısınıyor. İzmarit atmamak, tedbirli olmak yetmiyor. Satın aldığınız bir üründe onun üstünde yazan gıda etiketini okuduğunuzda bazı ürünlerin aslında maalesef ormanların yok olmasına sebep olduğunu görüyoruz. Benim elimdeki araba lastiği ortalama bir insanın ömrü boyunca yuttuğu plastik miktarı. Ömrünüz boyunca işte bu kadar plastiği yutuyorsunuz. İstanbul - anka

Okunma Sayısı: 167

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.