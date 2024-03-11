Oruç hücreleri onarıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Asya Naz Al, Ramazan ayında aralıklı beslenmenin vücuda birçok açıdan fayda sağladığını belirterek Oruç tutmak, sindirim sistemine mola vererek vücudun dinlenmesine ve sindirim organlarına verilen yükü azaltır” dedi.

Al, yapılan bazı araştırmaların aralıklı oruç tutmanın hücre onarım süreçlerini ve antioksidan aktivitesini artırabileceğini gösterdiğini söyledi. KİLO KONTROLÜNE YARDIM EDER Ramazan ayında aralıklı beslenmenin vücuda birçok açıdan fayda sağladığını söyleyen Naz Al, “Oruç tutmak, sindirim sistemine mola vererek vücudun dinlenmesine ve sindirim organlarına verilen yükü azaltır” dedi. Al, yapılan bazı araştırmaların aralıklı oruç tutmanın hücresel onarım süreçlerini ve antioksidan aktivitesini artırabileceğini gösterdiğini belirterek, “Ayrıca, insülin duyarlılığını artırır, kan şekeri seviyesini düzenler ve kilo kontrolüne yardımcı olurken, vücudun hücresel onarımını da sağlar” diye konuştu. Al, bu yıl imsak ve iftar arasının yaklaşık 13-14 saatlik bir açlık gerektirdiğini söyleyerek, “Sahur ve iftar arasında yeterli miktarda su için. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının” tavsiyelerinde bulundu. Haber Merkezi

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