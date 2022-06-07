Pandemide alışveriş bağımlılığı arttı

Dr. Murad Canbulut: “Pandemi, alışveriş bağımlılığı olan Onyomani’yi de tetikledi” dedi.

Pandemi sürecinde online alışveriş sitelerinin artması, kredi kartı harcamalarının patlamasını da beraberinde getirdi. Bu, alışveriş bağımlılığının da tehlikeli boyuta geldiğinin bir göstergesi. Altınbaş Üniversitesinin düzenlendiği Alışveriş Bağımlılığı konulu konferansta konuşan Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi İşletme Bölüm Başkanı Dr. Murad Canbulut, Onyomani yani Alışveriş bağımlılığının, kişinin ve yakın çevresinin hayatını doğrudan etkileyen bir bağımlılık tipi olduğunu dile getirdi. Dr. Murad Canbulut, kişinin ihtiyacı olsun olmasın, bu durumun kişinin maddi anlamda zorlamasına rağmen satın alma dürtüsünü kontrol edememesi olarak açıklanabileceğini belirti. Dr. Murad Canbulut, onyomani yani alışveriş bağımlılığı probleminden bahsedebilmek için kişinin ailevi, sosyal ve iş yaşantısında birtakım sıkıntılara yol açması, kişinin bu sıkıntıların farkında olmasına rağmen satın alma isteğine söz geçirememesi ve satın almadığında süregelen bir sıkıntı hissediyor olması gerektiğini ifade etti.

SATIN ALMA İSTEĞİNDEN VAZGEÇEMİYOR

Alışveriş bağımlılığı tedavi edilmeli

Rakamsal verilere bakıldığında tablonun daha net ortaya çıktığını vurgulayan Dr. Canbulut, “Pandemi döneminde en çok kullanılan ödeme yöntemi ”kredi kartı” oldu. E-ticaret ile ödeme yöntemlerinde birinci sırada %56 ile kredi kartı yer alıyor. 2021 toplam hacim 400 milyar TL’ye vardı. 2022’de ise E-ticaret sektörünün 560 milyar TL hacme ulaşması öngörülüyor” diye konuştu. Canbulut, pandemiyle tüketicilerin daha çok online alışverişe yönlendiğini, karantinaların haz kaynaklarını azalttığını buna mukabil boş zamanı ve erişebilirliği arttırıp kolaylaştırdığına vurguladı. Dr. Murad Canbulut, maddi – manevi büyük problemlere sebep olan bu bağımlılık tipinin mutlaka tedavisi edilmesinin şart olduğunu söyleyerek, yapılması gerekenlere dikkatleri çekti. Öncelikle fiziksel ve zihinsel olarak meşgul olunacak başka uğraşlar bulmanın faydalı olacağını söyledi.

Haber Merkezi