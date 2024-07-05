“Pandemiler Yüzyılı” kapıda

Dünya Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Ashok Philip, “Pandemiler Yüzyılı”nın başlamakta olduğu konusunda uyarılarda bulunarak, COVID-19 pandemisinin gösterdiği gibi, büyük sağlık krizlerine karşı uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı.

Dr. Philip, “Pandemi başladığında sınırları kapamak işe yaramıyor, çünkü virüs zaten sınırları aşmış oluyor,” dedi ve ekledi: “Dünyadaki hiçbir ülke büyük bir pandemiye tam olarak hazır değil, ancak bir araya gelerek bu tür krizlerle başa çıkabiliriz.”

Cumhuriyet’tin haberine göre, Dr. Philip ayrıca, aşıların güvenliği ve önemi üzerine de konuşarak, “Hiçbir aşı yüzde yüz güvenli değildir ama her aşı, hastalıktan daha güvenlidir” ifadelerini kullandı. Aşı karşıtlığının, bilimsel olmayan iddialarla körüklendiğini belirten Philip, aşıların pandemiyle mücadelede kritik bir rol oynadığını belirtti.

Haber Merkezi