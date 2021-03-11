'Pfizer-BioNTech'in aşısı semptomatik vakalara karşı yüzde 97 etkili'

İsrail'de gerçek zamanlı ve klinik test olmayan veriler üzerinden yapılan araştırmaya göre, Pfizer/BioNTech aşısı ağır Kovid-19 vakaları ve semptomatik vakalara karşı yüzde 97 oranında koruma sağlıyor.
Aşının asemptomatik Kovid-19 vakalarına karşı da yüzde 94 seviyesinde koruma sağladığı tespit edildi.
BioNTech - Pfizer tarafı daha önce aşılarının 3’ncü faz sonuçlarını yüzde 95 etkili olarak açıklamışlardı.
Pfizer / BioNTech laboratuvarları ve İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'den gelen aşı verilerinin sonuçları, bugüne kadarki Kovid-19'a karşı bir aşının etkinliğini gösteren en kapsamlı somut kanıtı.
Euronews Türkçe