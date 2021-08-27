Pfizer’den 3. doz duyurusu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının üçüncü dozu için ABD’de onay başvurusuna hazırlanan ilâç şirketi Pfizer, üçüncü doz aşının Covid-19’a karşı antikor üretimini ikinci doza göre üç kattan fazla arttırdığını açıkladı.

Pfizer’ın yayımladığı yazılı açıklamaya göre, 306 denek üzerinde yapılan denemelerde ikinci dozdan beş ila sekiz ay sonra yapılan üçüncü doz aşının antikor seviyesini 3,3 kat arttırdığı tesbit edildi. Henüz tüm detayları yayımlanmayan araştırmaya katılan deneklerde üçüncü doz aşının yan etkilerinin ikinci doz aşıdan farklı olmadığı da belirtildi.

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