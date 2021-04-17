Ramazan sigarayı bırakmak için fırsat

Sağlık Bakanlığı, sigaranın Kovid-19’a yakalanma riskini arttırdığını belirterek, Ramazanın sigarayı bırakmak için bir fırsat olabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sigara ve tütün kullanımının, Kovid-19 ile mücadele edilen şu günlerde her zamankinden çok daha fazla tehlike içerdiği belirtildi. Açıklamada, şu bilgiler aktarıldı, “Sigara kullanımı, ramazan ayında da son derece ciddî sağlık sorunlara sebep olabiliyor.Bütün gün sigara kullanılmamasının ardından, iftar sonrası üst üste sigara içilmesi ya da başka bir tütün ürünü kullanılması ile kandaki nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde ani yükselmeler oluyor. Bunun etkisiyle damarlarda daralma meydana geliyor ve organlara yeterli oksijenin taşınması zorlaşıyor. Bunun sonucu olarak da tansiyon yükselmesi, beyin kanaması ve inme riski artıyor. Ayrıca ani nikotin artışı, çarpıntıya sebep oluyor ve kalp krizi riskini arttırıyor.

İftar ile sahur arasındaki kısa sürede, bir tam günde tüketilen tütün ürünü miktarı tüketilirse zararlı etkiler katlanarak artıyor. Bu sebeplerle iftarla birlikte hemen tütün ürünü kullanımına başlamamak hatta Ramazan ayını bu bağımlılıktan kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerekiyor”