"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Ramazan sigarayı bırakmak için fırsat

17 Nisan 2021, Cumartesi 16:00
Sağlık Bakanlığı, sigaranın Kovid-19’a yakalanma riskini arttırdığını belirterek, Ramazanın sigarayı bırakmak için bir fırsat olabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sigara ve tütün kullanımının, Kovid-19 ile mücadele edilen şu günlerde her zamankinden çok daha fazla tehlike içerdiği belirtildi. Açıklamada, şu bilgiler aktarıldı, “Sigara kullanımı, ramazan ayında da son derece ciddî sağlık sorunlara sebep olabiliyor.Bütün gün sigara kullanılmamasının ardından, iftar sonrası üst üste sigara içilmesi ya da başka bir tütün ürünü kullanılması ile kandaki nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde ani yükselmeler oluyor. Bunun etkisiyle damarlarda daralma meydana geliyor ve organlara yeterli oksijenin taşınması zorlaşıyor. Bunun sonucu olarak da tansiyon yükselmesi, beyin kanaması ve inme riski artıyor. Ayrıca ani nikotin artışı, çarpıntıya sebep oluyor ve kalp krizi riskini arttırıyor.

İftar ile sahur arasındaki kısa sürede, bir tam günde tüketilen tütün ürünü miktarı tüketilirse zararlı etkiler katlanarak artıyor. Bu sebeplerle iftarla birlikte hemen tütün ürünü kullanımına başlamamak hatta Ramazan ayını bu bağımlılıktan kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerekiyor” 

AA

Etiketler: Ramazan, sigara, fırsat
Okunma Sayısı: 104
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yoğun bakımdaki genç sayısında artış

    İhtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

    Şehit Polatkan’ın eşi duâlarla uğurlandı

    Bangladeş'te polis, işçilere ateş açtı: 4 ölü

    Bakan Varank yerli aşının ilk dozunu vurulacak

    Rusya, Ukraynalı diplomatı gözaltına aldı

    Türkiye 6 AB programına daha katılmayı değerlendiriyor

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    ABD ve Japonya'dan ortak mesaj: Uygurlar hakkında endişeliyiz

    Demokratik rekabeti yok etme hamlesi

    Halk salgınla mücadeleye ilişkin ‘bu iş böyle gitmez’ diyor

    Aksa’ya dokunmayın!

    Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizması gönderilmesi kabul edildi

    Rusya'dan ABD'nin yaptırımlarına karşı adım

    Cumhurbaşkanına esnaf için açık mektup

    Çin’in Uygur soykırımı belgelerde

    Üç ülkeden Rusya'ya çağrı

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Türkiye genelindeki sokak kısıtlaması başladı

    ''Hacerü'l-Esved''in 4 parçası, 5 asırdır Sokullu Mehmed Paşa Camisi'nde

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kutlular Ağabeyden bir MİT hatırası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Z kuşağından AZ kuşağına
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Kutlular Ağabey ve Barla
    Genel

    Demokratik rekabeti yok etme hamlesi
    Cevher İLHAN

    “Hârika önlemler”in akıbeti
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyaset nasıl “manevî deli” yapar?
    Cenk ÇALIK

    Acıkmadan yeme, doymadan kalk
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kürt seçmen rejimin oyuncağı mı?
    Risale-i Nur'dan

    Kudsî, ebedî, kârlı bir ticaret

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.