"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ramazanda Metabolizmanızı düzeltmeniz için 5 adım

02 Mayıs 2019, Perşembe 12:52
11 ayın sultanı Ramazana sayılı günler kaldı. Ramazan bu yıl yakıcı yaz sıcaklarına denk gelmiyor ama uzun açlık ve susuzluk süresi nedeniyle, metabolizmayı şimdiden bu sürece hazırlamakta fayda var. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman sağlıklı bir Ramazan için şimdiden dikkat etmeniz gereken noktaları sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Salatayı artırın, tuzu azaltın

Sağlıklı bir bağırsak sisteminin vazgeçilmezi bol taze yeşil sebzeler. Bu besinlerin su ve posa içeriği yüksek, kalorileri yok denecek kadar az. Bu nedenle her yemeğin yanında bol salata tüketmeye özen gösterin. Böylece diğer besinlerden alacağınız yüksek kaloriyi azaltabilir ve bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirim sisteminizi ramazana hazırlayabilirsiniz.

Ancak salataya tuz yerine limon sıkarken, yemeklere de fazla tuz eklemekten kaçının. Zira aşırı tuz tüketimi ödemlere yol açıp, kan basıncını yükseltebiliyor. Tuzu şimdiden azaltın.

salata ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Basit değil kompleks karbonhidratları tercih edin

Çok fazla besin değeri olmayan ancak çok yüksek kalorili tatlı, beyaz un, çikolata, şekerli aromalı içecekler gibi basit karbonhidratlı yiyecek ve içecekler kan şekerinde ani iniş ve çıkışlara yol açıyor, sık sık acıktırıyor. Bulgur, tam tahıllı ekmek, yulaf gibi kompleks karbonhidratlar ise fazla miktarda vitamin, mineral ve posa içerdiğinden tok tutuyor. Bu nedenle basit karbonhidratlardan şimdiden uzak durmaya başlayın ve ramazanda da daha geç acıkmak için kompleks karbonhidratları tercih edin.

Ä°lgili resim

Et ve sebzeyi bir arada tüketin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman “Etli/kıymalı veya tavuklu sebze yemekleri hem protein ihtiyacınızı karşılamaya hem de sebzelerin posasından ve vitaminlerinden faydalanmaya yardımcı olacaktır. Sebze ve proteini bir arada almak da ramazan öncesi sindirim sistemini rahatlatacak, ramazanda da uzun açlık sürecindeki hazım sorunlarından koruyacaktır.” diyor.

et ve sebze ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Kafeini kısıtlayın, bol su tüketin

Çay, kahve ve kola gibi içeceklerde bulunan kafein kronik tüketildiğinde bağımlılık yaptığı gibi sindirim sorunlarına da yol açabiliyor. Ayrıca idrar söktürücü etkisi ile vücutta bulunan suyun böbreklerden atımını hızlandırarak su kayıplarına neden oluyor. Bu nedenle ramazana hazırlık sürecinde kafeini azaltmaya, onun yerine bol su tüketmeye gayret edin.

su tÃ¼ketimi ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Yoğurt ve kefiri eksik etmeyin

Yoğurt ve kefir tüketmek sindirim sistemini ramazana en güzel şekilde hazırlamakta oldukça etkili. Bu gıdalarda bulunan bağırsak için yararlı bakteriler, hem Ramazan öncesi hem de Ramazan’da sindirim sistemi ile ilgili yaşayabileceğiniz olası sorunları da önlemeye yardımcı oluyor.

yoÄurt ve kefir ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Etiketler: Ramazan, Metabolizma, beslenme
Okunma Sayısı: 427
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zarif: İran ABD ile gerginliği artırmak istemiyor'

    ''Devlet ailenin huzur ve refahı için gerekli tedbirleri almakla mükelleftir''

    Çavuşoğlu: ABD ile Henüz her konuda mutabık değiliz mesafe katediliyor

    CHP Genel Başkan Yardımcısı: Seçimin yenilenmesinin hiç kimseye faydası yok

    Adana'da HES yapımı sırasında patlama; 1'i ağır 4 yaralı

    Ramazanda Metabolizmanızı düzeltmeniz için 5 adım

    Mayıs ayında 5 metre kar; Bir aydır uğraşıyorlar

    Şahin: Kıdem Tazminatı hem kamuda hem de özelde işçiyi memnun etmeli

    İmalat PMI Nisan'da geriledi

    Esed İdlib'e saldırıya devam ediyor; 2'si çocuk 1'i kadın 5 ölü

    Maltepe Kadıköy ve Ataşehir için 32 ayrı soruşturma başlatıldı

    İsrail işgal güçleri Batı Şeria'da 17 Filistin'liyi daha gözaltına aldı

    Nisan'da fiyatı en fazla artan havuç oldu

    Somali'de 1.7 milyon kişi gıda sorunuyla karşı karşıya

    Türkiye Adalet Akademisi kuruldu

    "ABD ülkede panik korku kaygı yaratarak vatandaşlarının moralini bozmaktadır"

    Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne hava harekatı

    Boko Haram Nijerya'ya saldırdı; 30 ölü

    İşgalci İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Malûm şahısla siyaset yoluyla galebe edilmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî: Mahkeme hür ve tarafsız olmalı
    Genel

    Çiftçi ekimden vazgeçince buğday da alarm veriyor
    Mikail YAPRAK

    Hak ve adalet yerini bulur
    Ahmet BATTAL

    İşaret fişeği mi, izli mermi mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Ramazan’a hazır mıyız?
    Genel

    Tırtılın kelebeğe dönüşmesi, haşri ispatlıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Belirsizlik zarar veriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.