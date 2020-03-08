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8 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Risale-i Nur’da aile kodları

08 Mart 2020, Pazar
İzmir’de düzenlenen seminerde ailenin bütün fertlerinin kodlarının Bediüzzaman Said NursÎ’nin Hanımlar Rehberi isimli eserinde mevcut olduğu anlatıldı.

‘İzmir’de “Ailenin Kodları, Risale-i Nur’da Şevk, İhlâs, Neşriyatın Önemi ve Yeni Asya’nın 51.yılı” konulu bir dizi seminer düzenlendi. ‘Programa hanım okuyucular Üçyol, Pınarbaşı, Çamdibi, Torbalı, Bornova, Menemen ve çevre illerden Manisa, Aydın ve Denizli illerinden katılım oldu. Tire, Ödemiş, Üçyol ve Pınarbaşı olmak üzere toplamda dört mekânda sunumlar gerçekleştirildi. 

Her şey Hanımlar Rehberinde var

Ailenin kodları seminerin ana hatları şu şekildeydi, “Aile kodları Kur’ân-ı Kerîm’den ve Peygamber Efendimizin (asm) yaşantısından alıyoruz. Bu asrın sahibi olan bu asrın tefsirini yapan Üstad Hazretleri ise aslında ailenin bütün fertlerinin kodlarını, şifrelerini “Hanımlar Rehberi” isimli kitapta vermiş. Üstadın içerisinde ailenin kodlarını verdiğini ölüm, hastalık, evlâdın vefatı, eşin vefatı, anne babaya muhabbet, tesettür, eşimize karşı vazifelerimiz, kadın açısından evlâdın anne babaya muamelesi ve hepsinin Kur’ânî şifreleri okudukça fark ediliyor. Eşler arasındaki münasebeti emniyet-i mütekabile, hürmet-i mütekabile, samimi muhabbet eşini birbirinin Rahmet-i İlâhiyenin hediyesi olarak görmesi, ahlâk güzelliği, nuranî şefkat olarak ele almış. 

Fıtratlar değiştiğinde roller karmaşası oluyor

Yasemin Güleçyüz: “Hanımlar rehberinde mücerred kalmak isteyen hanımlara dahi ayrı bir kod hayatını yönlendirecek bir formül verilmiştir. Evlenmemiş bir hanım üçte iki kadın, üçte bir erkektir. (erkeklik kısmı ise tek başına kendini koruyabilmesi ve müdafaa edilmesi için verilmiş) Evlenmemiş erkekte ise üçte iki erkek, üçte biri çocuk. (dikkatle bakıldığında erkekte bir çocuk yönü var.) İzdivaç ise bunları tasfiye eder. Kadına çocuk yönü, erkeğe ise kadındaki erkek yönü geçmiş oluyor. Fıtratlar değiştiğinde roller karmaşası oluyor. Ortaya sorumluluk almayı bilmeyen erkek, ergenliğini devam ettiren erkek, erkek gibi davranan kadın çıkıyor. O yüzden çocuklarda kız kız gibi, erkek erkek gibi eğitim verilmeli ve rol dağıtımı ona göre yapılmalıdır.

“Nurlar şefkat madenlerinde parlayacaktır”

Güleçyüz, “Üstad hizmet hususunda kadınların imam hakikatlerini şefkat kahramanlıklarıyla birleştirdiklerinde ortaya muazzam fütuhatlara vesile olacaktır, bu Nurlar şefkat madenlerinde parlayacaktır, diyor. Bunu yerinde kullanmak gerekiyor yerinde kullanmak ise ihlâsla kullanmaktan geçiyor. Şefkati yerinde kullanmak o zaafımızı ihlâs dairesinde kullanmak terbiye edecek” ifadelerini kullandı.

Rümeysa Er 

Habibe Nur Eryılmaz

Etiketler: Risale-i Nur, aile, kod
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