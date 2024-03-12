Ruh sağlığımız bozuluyor

TÜRKİYE RUHSAL HASTALIKLAR LİSTESİNDE DÜNYADA İKİNCİ SIRADA BULUNUYOR.

Almanların yaklaşık yüzde 31’i halihazırda ruhsal bir hastalıktan muzdarip. Bu oran, Çin ve Tayland’da da hemen hemen aynı seviyede. ABD’de ise yüzde 40’a varan bir kesim depresyon, anksiyete bozukluğu ya da yeme bozukluğu gibi bir ruhsal hastalıklarla mücadele ediyor. Türkiye, yüzde 38 ile listede ikinci sırada yer alıyor.

Bunlar, Alman sigorta şirketi AXA tarafından uluslararası kamuoyu araştırma şirketi Ipsos’a yaptırılan “Ruh Sağlığı Raporu 2024” adlı bir anketin bulguları. Anket kapsamında Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’daki 16 ülkenin her birinden bin kişiye ruh sağlığı durumları soruldu. 2023 ile karşılaştırıldığında sonuçlar hayli düşündürücü: 2024’te çoğu ülkede durum daha da kötüye gitti.

DW Türkçe’nin haberine göre Fransa, İrlanda ve Meksika’da psikiyatrik hastalığı olan kişilerin oranı yüzde 6 ila 7 oranında arttı. Hatta Türkiye’de bu artış yüzde 8’e ulaştı. Sadece Filipinler’de bir önceki yıla göre azalma kaydedildi.

Haber Merkezi