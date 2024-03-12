"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Ruh sağlığımız bozuluyor

12 Mart 2024, Salı 23:27
TÜRKİYE RUHSAL HASTALIKLAR LİSTESİNDE DÜNYADA İKİNCİ SIRADA BULUNUYOR.

Almanların yaklaşık yüzde 31’i halihazırda ruhsal bir hastalıktan muzdarip. Bu oran, Çin ve Tayland’da da hemen hemen aynı seviyede. ABD’de ise yüzde 40’a varan bir kesim depresyon, anksiyete bozukluğu ya da yeme bozukluğu gibi bir ruhsal hastalıklarla mücadele ediyor. Türkiye, yüzde 38 ile listede ikinci sırada yer alıyor.

Bunlar, Alman sigorta şirketi AXA tarafından uluslararası kamuoyu araştırma şirketi Ipsos’a yaptırılan “Ruh Sağlığı Raporu 2024” adlı bir anketin bulguları. Anket kapsamında Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’daki 16 ülkenin her birinden bin kişiye ruh sağlığı durumları soruldu. 2023 ile karşılaştırıldığında sonuçlar hayli düşündürücü: 2024’te çoğu ülkede durum daha da kötüye gitti.

DW Türkçe’nin haberine göre Fransa, İrlanda ve Meksika’da psikiyatrik hastalığı olan kişilerin oranı yüzde 6 ila 7 oranında arttı. Hatta Türkiye’de bu artış yüzde 8’e ulaştı. Sadece Filipinler’de bir önceki yıla göre azalma kaydedildi.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ramazan başladı, ama katliam devam ediyor

    Gazze’den etkilenip Müslüman oldular

    Bu gidiş nereye?

    Gıda fiyatları fren tutmuyor

    Cari açık beklentileri aştı

    Adalet olmadan başarılı olamazsınız

    Kentsel dönüşüm yetmez

    Ruh sağlığımız bozuluyor

    Fitch, Türkiye için enflasyon beklentisini paylaştı

    Akbelen’de kamulaştırma kararı

    LGS başvuru tarihleri belli oldu

    Belçika da İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olacak

    Maduro: Dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman toplumu kardeşlerimizin Ramazan'ı kutlu olsun

    "Gazze'de az miktarda yiyeceğin bedeli ölüm olabiliyor"

    Diyarbakır'da servis minibüsü şarampole devrildi

    ABD, Husilerin kontrolündeki bölgelere 6 "savunma saldırısı" düzenledi

    Ukrayna, Karadeniz'de Rus donanmasına ait onlarca savaş gemisini vurdu

    ABD, Gazze'nin kuzeyine gıda ve şişe su insani yardımı havadan indirdi

    İsrail Meclisine hitap etmeyi ve Netanyahu'yla görüşmeyi düşünmüyor

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “One minute” de berhava…
    Genel

    Gazze’den etkilenip Müslüman oldular
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Beraat mesajlarından
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yalan söylemek orucu bozar mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeni Asya’nın çizgisi meşveretle belirlenir
    Ahmet BATTAL

    İmarda Adalet Bakanlığı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet AYNACI

    Diplomanın önemi var mı?
    Faruk ÇAKIR

    Oruç ayının etkisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.