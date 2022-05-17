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17 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Safra kesesinden 1250 taş çıkarıldı

17 Mayıs 2022, Salı 17:36
Zonguldak’ta safra kesesinden 1250 taş çıkarılan hasta sağlığına kavuştu.

Mide şişkinliği şikayetiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine başvuran Neriman A’nın (47) kontrollerinde, safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla hastanın safra kesesinden 1250 taş çıkarıldı. Taşdöven, daha önce böyle bir duruma rastlamadığını söyledi. Taşların çok olabileceğini ancak hastanın bu kadar küçük taşlarla sadece mide şikayetinin bulunduğunu belirten Taşdöven, “Bu taşlar sarılık, pankreas iltihabı yapıyor. Hastanın  durumu iyi, taburcu edildi.” diye konuştu.

AA

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