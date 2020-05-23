Sağlık Bakanlığından sağlıklı beslenme önerileri

Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Bakanlık, sağlıklı beslenme için önerilerde bulundu ve aşırıya kaçılmaması gerektiğini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek vatandaşlara Sağlık Bakanlığı’ndan, 'sağlıklı beslenme' uyarısı geldi.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın aktardığına göre daha önce pandemi sürecine yönelik sağlık beslenme ve hareketli yaşam noktasında öneri ve uyarılarını kamuoyunun bilgisine sunan Bakanlık, bayramı da boş geçmedi. Bakanlığa bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün alanında uzman diyetisyenleri tarafından, 'Ramazan Bayramı’nda beslenme' adlı çalışma hazırlandı.

Çalışmada, şeker, çikolata, özellikle hamur işleri (baklava, börek vb.) gibi gıdaların kan şekerini hızla yükselten ve enerji içeriği yüksek gıdalar olduğu belirtilerek, “Ramazanda gün içinde besin tüketmemeye alışmışken bayramda birdenbire bu gıdaların sık ve çok tüketilmesi sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerinin hızlı yükselmesine sebep olarak çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle bayram süresince besin tüketimine dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalı, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri unutulmamalı” vurgulaması yapıldı.

Çalışmada, bayram süresince de yeterli ve dengeli beslenmek için, sağlıklı beslenme tabağında yer alan beş temel besin grubunda bulunan besinlerden yeterli miktarlarda tüketilmesi istendi. Bu besin grupları, 'Süt ve süt ürünleri, et-yumurta-kuru baklagiller ile yağlı tohumlar, sebzeler, meyveler, ekmek ve tahıllar' olarak sıralandı.

Bakanlığın çalışmasında vatandaşlara yapılan 11 altın uyarı ve öneriler şöyle:

1- Ramazan ayının sonlanması ile tüketilecek yiyeceklerin miktarı aniden artırılmamalıdır. Öğün sayısında ve ara öğünlerde dikkatli olunmalıdır. Gerektiğinde ara öğünlerde taze meyveler, ceviz, badem, fındık ya da az şekerli hoşaf/kompostolar, ayran, kefir gibi içecekler beslenme düzenine eklenebilir.

2- Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalıdır. Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler tercih edilmemelidir. Domates, salatalık, maydanoz, taze biber vb. çiğ sebzeler bolca tüketilmeli, az tuzlu peynir tercih edilmelidir. Haşlanmış yumurta tercih edilmelidir. Sucuk, salam, sosis vb. yağlı besinlerden, börek vb. hamur işi gıdalardan sakınılmalıdır. Ekmek olarak tam tahıl ekmeklerinin tercih edilmesi kan şekerini kontrol altında tutar ve tokluk hissi verir.

3-Besinler iyi çiğnenmeli, yemekler hızlı yenmemelidir.

4-Ramazan Bayramı süresince mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için fazla şeker ve şekerli gıdaların (tatlılar, çikolata vb.) tüketimine dikkat edilmeli ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.

5- Özellikle bayramda tatlı tüketimi çok isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze veya az miktarda kuru meyveler; şerbetler yerine şekersiz veya az şekerli komposto/hoşaf suları, az şekerli limonata, ayran gibi içecekler tercih edilebilir.

6- Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif (posa) içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kurubaklagiller tüketilmelidir. Yetişkin bireyler imkânlar dâhilinde günde en az 3 porsiyon sebze ve 2 porsiyon meyve tüketmelidirler. Lif (posa) içeriği yüksek bu besinler aynı zamanda kan şekerinin de hızla yükselmesini engellerler.

7- Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar uyguladıkları diyete bayram süresince de özen göstermelidirler.

8- Ramazan ayı boyunca su ve sıvı tüketimin azalmasından dolayı vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konması için günde en az 2-2,5 litre sıvı alınmalı; sıvı tüketimini artırmak amacıyla su, ayran, az şekerli limonata, az şekerli/şekersiz komposto/hoşaf gibi sıvı gıdalar gün içinde tüketilmelidir.

9- Tüm bireyler özellikle de yaşlı ve tansiyon hastası olanlar çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekleri gün boyu fazla miktarda tüketmemelidirler.

10- Ramazan boyunca gece kalkıp sahur yemeği yemek, ramazandan sonra gece yeme alışkanlığı şeklinde sürdürülmemelidir. Bayram süreci ile birlikte kişiler uyku düzeni ramazan öncesi düzenlerine dönmeli böylece gece yemeleri alışkanlığının önüne geçilmelidir.

11- Ramazan ayı boyunca enerji harcamamak için azaltılan fiziksel aktivitenin bu dönemin sonlanmasıyla birlikte arttırılması, evde kalındığı süre içerisinde de evde fiziksel aktivite uygulamaları yararlı olacaktır.