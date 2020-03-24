Sağlık çalışanları yeterli bilgiye sahip değil

Türk Tabipleri Birliği, sağlık çalışanlarının korona virüsüne maruz kalımına ilişkin risk değerlendirmesi anketinin ön raporunu yayınladı.

Ankete cevap veren sağlık çalışanlarının yüzde 70’inin çalıştığı sağlık kurumunda birden fazla korona hastası olduğu belirlenirken sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu donanım konusunda hâlâ ciddi eksiklikler yaşadığı tespit edildi. Gazete Duvar’ın haberine göre, 20 Mart 2020 tarihinde başlatılan ankete ilk iki günde 74 ilden, bin 820 sağlık çalışanı katıldı. Ankete yanıt veren sağlık çalışanlarının yüzde 6’sı bir sağlık kurumunda teyitli korona hastasıyla yüz yüze (bir metre mesafede) teması olduğunu belirtti. Ankete katılanların yüzde 48’i çalıştığı kurumda korona için ayrı bir triaj mekânı sağlanmadığını, yüzde 44’ü korona salgınında nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından bir eğitim verilmediğini, yüzde 53’ü korona salgınında iş organizasyonuyla ilgili yapılacak değişiklikler konusunda bilgi verilmediğini, yüzde 50’si korona ile ilgili birimine özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili rehber vb. eğitim materyali verilmediğini ifade etti.