Sağlık ticaret konusu oldu

Sağlıkta “yenidoğan skandalının” görünür kıldığı bir çöküşün karşımızda olduğunu kaydeden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Alpay Azap, “Bu çöküşten kısa sürede çıkabiliriz. Eksik olan tek şey siyasi irade” dedi.

“Yenidoğan çetesi” hakkındaki iddianame kabul edildi - İlk duruşmasının 18 Kasım'da Azap, “Dünya Bankası’nın zorlaması ve sağladığı kredilerle 1980’lerin ortasında başlayan ve 2011’de önemli ölçüde tamamlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık ticaret konusu haline getirildi ve kamu kurumlarında bile performans, taşeron, kamu-özel işbirliği gibi uygulamalarla piyasa mantığı hâkim kılındı. Kamu kaynakları artan oranda özele yönlendirildi. Sonuç; sağlıkta ‘yenidoğan skandalının’ görünür kıldığı bir çöküş karşımızdadır.”

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