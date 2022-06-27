Sağlıkçılar 2 gün iş bırakacak

Genel Sağlık-İş üyesi sağlık çalışanları şiddete ve hak kayıplarına karşı 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde 2 gün iş bırakacak.

Sözcü’de yer alan habere göre, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Performans sistemi üzerinden yapılan kalem oyunları ile sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük hakları iyileştir‘miş’ gibi yapıldı. Aslında hiçbir iyileştirme yapılma’mış’tır” dedi. İş bırakma eylemi nedeniyle hastalara nöbet düzeninde hizmet verileceğini açıklayan Dr. Uğur, “Acil hastaların, diyaliz hastalarının, gebelerin, kanser hastalarının ve yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak” dedi. Haber Merkezi

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