Sağlıkçılar hastalara yetişemiyor

Urfa’daki Akçakale Devlet Hastanesi’nde yaşanan yoğunluk, kapasiteyi aştı. Günde 5 bin hastaya bakan hastanedeki bir yetkili, hastaneye ek yapılması gerektiğini söyledi.

Duvar’ın haberine göre, Akçakale Devlet Hastanesi’nde yoğunluk nedeniyle hem hastalar hem de sağlık çalışanları zor zamanlar geçiriyor. Günlük 5 bin hastaya bakan hastanede hastaların 2 bini acile başvuruyor. Akçakale’ye hizmet veren hastaneye, Ceylanpınar’ın yakın köylerinden, Harran ilçesinden ve Suriye’nin Akçakale’ye sınır ili Tel Abyad’dan hastalar geliyor. Salgın hastalıkların arttığı bir dönem olduğunu bildiren hastane yetkilisi, “2 bine yakın acil hasta girişi oluyor. Normalde en fazla bindi. Salgın da var. Böyle olunca Akçakale’nin yükü artıyor ve yetersiz kalıyor” dedi. Akçakale’de çocuğunu hastaneye götüren Yasin Ay ise şunları aktardı: “Acile gittiğimizde iki doktor çalışıyordu, muayene sırasını bekleyen yüzlerce hasta vardı. Çocuğu doktora gösterebilmek için yüzlerce kişilik sırada bekledik.” Haber Merkezi

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