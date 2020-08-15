İstanbul Tabip Odası Başkanı, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Saip, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yanlış yönetildiğini belirtti.

Saip, “Ülkemizde salgının 1. dalgası devam etmekte. 1 Haziran’da kontrolsüz açılım sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen günlük yeni vaka sayıları 750’lerden 1500’lere çıktı. Salgın daha çok ekonomik kaygılarla ve başarılıyız algısı yaratılarak şeffaf olmayan şekilde yönetilmekte. AVM’lerin açılması, Ayasofya’nın açılışına kalabalık katılımın özendirilmesi, milyonlarca öğrencinin sınavlara girmesi halkta rehavet havası yarattı” dedi. Sözcü’nün haberine göre, salgında ön safhada çalışan sağlıkçılara test yapılmadığını belirten Prof. Dr. Saip, “En büyük risk grubunu oluşturmalarına rağmen sağlıkçılara test yapılmıyor. Ayrıca, özel hastanelere 1 Nisan’dan itibaren verilen koronavirüs paketinin 29 Haziran’da devreden çıkarılmasıyla sorun büyümekte” dedi.

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