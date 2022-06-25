Sağlıkta şiddet yasa çıkararak önlenmez

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Sağlıkta şiddet, sadece yasa çıkararak önlenmez; sağlıkta şiddet önce toplumdaki şiddet dilini ortadan kaldırarak önlenir” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TTB’nin 74’üncü Olağan Seçimli Büyük Kongresi’nde, “Sağlıkta şiddet, sadece yasa çıkararak önlenmez; sağlıkta şiddet önce toplumdaki şiddet dilini ortadan kaldırarak, ayrımcılığı, ötekileştirmeyi kaldırarak önlenir. Bu iki yılın sonunda acil önlem önerilerimizi sunduk, uygulayan olmadı, gelir eşitsizliği son yılların en kötü seviyesinde” dedi.

TTB’nin, 74’üncü Büyük Kongresi bugün başladı. “Emek Bizim Söz Bizim Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde” başlığı ile düzenlenen ve üç gün sürecek kongrede TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıllık başkanlık dönemini ve bu dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Korur Fincancı, özetle şunları söyledi: “Pandemi bitmiş değil, bitti gibi yapılıyor sadece en başından beri nasıl bir algı oluşturulduysa benzer şekilde sizden ricamız bu konuda özen göstermeniz. Vaka sayıları artıyor farklı ülkelerde yeni varyantlarla ilgili bilgiler paylaşılıyor. Bugün The Lancet’te yayınlanan makalede aşıların bir yılı değerlendirilmiş ve 20 milyon ölümü engellediği ifade edilmiş. O yüzden aşı çok önemli ama hatırlatma dozları da önemli.



Şiddet dilini ortadan kaldırmak gerekir

“Sağlıkta şiddetle ilgili yasal düzenlemeyi geliştiriyoruz dediler, evet katalog suçlar kapsamında ama yargı mensuplarının bunu uygulaması gerekiyor; işlevsiz bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Sağlıkta şiddet, sadece yasa çıkararak önlenmez; sağlıkta şiddet önce toplumdaki şiddet dilini ortadan kaldırarak, ayrımcılığı, ötekileştirmeyi kaldırarak önlenir. 500’ün üstünde meslektaşımızı yitirdik, hala meslek hastalığı kavramı Türkiye’ye yerleşmiş değil. Bu iki yılın sonunda acil önlem önerilerimizi sunduk, uygulayan olmadı, gelir eşitsizliği son yılların en kötü seviyesinde. Bize ‘hayat eve sığar’ dediler, tabii ki sığmadı. Bu dönemde ev içleri giderek tekinsizleşti, pandemide şiddet, cinsiyetçi şiddet hepimiz için arttı.”