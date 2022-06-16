Sağlıkta şiddette iç karartıcı tablo

Sağlık-Sen, Mayıs Ayı Sağlıkta Şiddet Raporunu açıkladı. Rapora göre, Mayıs ayında 15 şiddet vakası yaşandı. 33 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda, 21 sağlık çalışanı mağdur oldu.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin, toplumsal bir soruna dönüştüğü belirtilen raporda, istihdam yetersizliği, aşırı iş yükü gibi nedenlerle çalışanları meslekten soğutan sağlık sisteminin tarihi sorunları da eklendiğinde, ortaya iç karartıcı sağlıkta şiddet tablosu çıktığı vurgulanarak, “Bu nedenle, karar vericiler, yasal düzenlemelerle yetinmemeli, şiddetin başlıca sebepleri ve önleyici adımlar hususunda da bir an önce harekete geçmelidir. Bu durum sağlık çalışanlarının görevini en iyi şekilde yapmalarını engellerken, aynı zamanda istifaların çoğalmasına neden olmakta, sağlık sisteminin geleceğini tehlikeye sokmaktadır” değerlendirilmesinde bulunuldu. Ankara - Recep Gören

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