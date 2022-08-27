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27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Sağlıkta taban ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar

27 Ağustos 2022, Cumartesi 14:01
Sağlık sisteminde başta gelir adaletsizlikleri ve uygulamadan kaynaklı bazı sorunların önüne geçmek için "Beyaz Reform" olarak adlandırılan yeni düzenlemeleri peyderpey uygulamaya geçiren Bakanlık, bu kapsamda ek ödeme sisteminin sil baştan yapılandırıldığı yeni yönetmeliği de 12 Ağustos'ta yayımladı.

Ek Ödeme Yönetmeliği'nin uygulanmasına ilişkin gündeme gelen sorular ve tartışmalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıklık getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak birinci basamak sağlık kuruluşlarında taban ek ödeme kat sayısının 0,5 olarak görünmesinin, sonucun 0,5'le sınırlı olduğu anlamına gelmediğini, aksine temel görevini yapan her sağlık çalışanının bu katsayıyı 1'e tamamlamış olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, ayrıca mikrobiyoloji, biyokimya gibi branşların taban ödemelerinde bir haksızlık bulunmadığını, yeni yönetmelikle hizmet alanı kadro unvan katsayılarının hastanede görevlendirilen tüm uzmanlar için aynı şekilde uygulanacağını açıkladı.

Yeni yönerge yayımlandı

Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamında sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar da belli olmaya başladı.

Bu kapsamda il ve ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezi, entegre ilçe hastaneleri, il ambulans servisi başhekimliği, komuta kontrol merkezi, acil sağlık hizmetleri istasyonları ve halk sağlığı laboratuvarında görev yapan personelinin ek ödeme uygulamalarına ilişkin "İl Sağlık Müdürlükleri ve Birimleri Kurum Hizmet Yönergesi" yayımlandı.

Yönergeyle belirlenen kurum hizmet hedeflerini temmuz dönemi içinde puanlandırabilme imkanı tanındı. Böylelikle 0,75 üzeri hesaplanan kurum hizmet katsayıları, fark bordrosu yapılarak ilgili personele ödenecek.

Ayrıca toplu sözleşmeyle verilen haklar kapsamında ek ödeme hükümlerinin uygulanmasıyla kurum hizmet katsayısı 1,00 değerini aşabilecek.

Yönetmelik kapsamında 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan tabip dışı personelin taban ek ödeme katsayısı yüzde 40 ve tabip taban katsayısı yüzde 10 artırımlı uygulanacak.

Uzman hekimler arasında denge

Bakanlık hastanelerinde görevli olup hastaneden ek ödeme alan uzman hekimler arasında da herhangi bir ücret dengesizliği yaşanmayacağı öğrenildi.

Hastanede çalışan tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi histoloji ve embriyoloji, halk sağlığı, tıbbi mikoloji, tıbbi parazitoloji, tıbbi viroloji, epidemiyoloji, çevre sağlığı ve temel immünoloji uzmanları için hizmet alanı kadro unvan katsayısı 3 olarak uygulanacak.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında taban ek ödeme katsayısı yönetmelik doğrultusunda geçici olarak 0,75 şeklinde uygulandı. Katsayı, kurum hedefleriyle birlikte 1'e tamamlanacak.

Ayrıca hekim dışı sağlık çalışanlarının katsayılarında toplu sözleşmeyle verilen hakları nedeniyle de bir artış olacak ve oran 1,1'e çıkacak.

AA

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