Sahur öğününü atlamayın

Sağlık Bakanlığı, oruç tutacak vatandaşların Ramazan ayı boyunca yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat etmesi ve sahur öğününü atlamaması gerektiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kalabalık iftar sofralarının kurulmaması ve sosyal mesafe kuralına azamî özen gösterilmesinin önemine değinilerek, “Oruç tutacak vatandaşlarımız Ramazan ayı boyunca yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat etmelidir. Sahur öğünü atlanmamalıdır. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir.” ifadeleri kullanıldı.
AA