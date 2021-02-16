“Salgın bitecek, ama kaygısı kalacak”

Prof. Dr. Mansur Beyazyürek uzmanların çelişkili ifade ve davranışlarının kaygıyı arTtırdığını belirterek, “Belki virüsten bir gün kurtulacağız, ama kaygısı devam edecek” dedi.

Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Psikiyatrist Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, yetkililerin ve uzmanların koronavirüs konusundaki çelişkili ifade ve davranışlarının toplumda kaygıyı arttırdığını söyledi. Bianet’in haberine göre Beyazyürek, pandemi günlerinde kaygı bozukluğu ve ölüm korkusuyla psikolog ve psikiyatrlara danışanların sayısının 2-3 kat arttığını, ruhî sıkıntı yaşayanların daha çok 25-50 yaş arası hastalar olduğunu belirtti.

Kaygıların iyileşmesi, Kovid-19’dan daha zor

Uzmanların ve yetkililerin farklı görüşlerinin kaygıyı arttırdığını belirten Beyazyürek, şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Sağlıklı veri aktarımı, toplumun ve bireylerin ruh sağlığı açısından çok önemli. Uzmanların gerek aşı gerekse mutasyonlu virüs gibi konularda farklı görüşler dile getirmesi insanların kafasını karıştırıyor. Bu kaygının artışının devam etmesinde Merkel dışındaki dünya liderlerinin de payı var. Liderler, toplumlarına doğru, sağlıklı ve net bilgiler veremediler. Bütün bunlar kaygıyı pekiştiriyor. Belki Kovid bir gün bitecek, ama kaygısı devam edecek. Kaygıların iyileşmesi, kimi zaman virüse bağlı fizikî rahatsızlıkların iyileşmesinden daha zor. Benim 1999 depremi nedeniyle gelişen kaygılarıyla ilgili halen tedaviye gelen hastalarım var”