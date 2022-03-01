Salgın eskisi gibi değil

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 salgınının seyrine ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Okullarda toplum içinde kişiden kişiye bir pozitif kişi bulunsa bile pek çok kişiye bulaştırabiliyor. Bu bakımdan mesafeyi korumak, maskemizi sosyal alanlarda takmak, kapalı alanlarda diğer insanlarla birlikte uzun süre kalmamak, bunlara dikkat etmek lazım. Maalesef bu şekilde hareket edilmezse kaybettiğimiz yurttaşlarımız var. Her gün bakıyorsunuz 250 civarında yurttaşımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Yani bunlar az değil. Her ölüm çok zordur. ‘Ateş düştüğü yeri yakar’ derler ama baktığınız zaman bir uçak dolusu insan vefat ediyor her gün” dedi.

Bilim Kurulu üyesi Özlü, ‘Salgın elbette eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor ama hala öldürmeye devam ettiğini biliyoruz. Güzel günler bizi bekliyor diye umut ediyorum’ dedi. Haber Merkezi

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