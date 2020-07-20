Sağlık Emekçileri Sendikası Mardin Şubesi, “‘Normalleşme’ sonrası salgın yönetimi kontrolden çıktı ve toplam vak’a sayımız 5 bine yaklaştı” açıklamasını yaptı.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Mardin Şubesi, Covid-19 salgınının şehirdeki son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bianet’in haberine göre, Mardin’de vaka sayılarının beklenenin çok üstüne çıktığı belirtilen yazılı açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: İlimizde, ‘Normalleşme’ sonrası salgın yönetimi kontrolden çıkmış ve toplam vak’a sayımız 5 bine yaklaşmıştır. Mevcut haliyle pandemi hastanesi ilân edilmeyen hastanelerde bile Covid-19 vak’alarının yatışı yapılmaktadır. Hastanelerdeki servis ve yoğun bakımların neredeyse tamamı dolmuş ve artık hastaların başka illere sevk edilmesi söz konusudur.

Sadece Mardin’de değil bütün ülkede geçerli

“Bu durum hem başka hastalığı olan kişilerin hastanelere başvurmasını kısıtlamakta hem de hastanelerde yatışlı olan hastaların aldığı sağlık hizmetinin kalite ve niteliğini azaltmaktadır. Ayrıca artan vak’a sayıları sebebiyle tedavide kullanılan bazı ilâçların ve sağlık emekçilerine yönelik kişisel koruyucu donanımların temininde de aksaklıklar ortaya çıkmaktadır. Sağlık emekçilerinin vakalar ile temaslarının artmasına paralel olarak enfekte olan sağlıkçı sayımız da 200’ü bulmuştur. Son dönemde günlük ortalama 150 vak’anın tespit edildiği ilimizde, test yapılmasında uygulanan kısıtlamalar sonrasında göreceli olarak bir düşüş olduğunu görüyoruz. Ancak, biliyoruz ki gerçek vak’a sayısı tesbit edilenin çok üzerindedir ki bu gerçeklik sadece Mardin için değil bütün ülke için geçerlidir. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük verilen tablodaki vak’a sayılarının sadece hastaneye yatışı yapılan vaka sayısı olabileceği konusunda ciddî tesbitlerimiz var.

“Ekonomi değil halkın sağlığı öncelenmeli”

Bir kez daha yetkililere sesleniyoruz. Alınan tedbirler ekonomik ve politik kaygılardan öte bilimsel verilere göre yürü- tülmeli, ekonomi değil halkın sağlığı öncelenmelidir. Bilgiler şeffaf ve açık bir şekilde paylaşılmalıdır. Halkın ‘evde kal’ çağrılarına ve karantina şartlarına uyması için iktidarın gerekli ekonomik düzenlemeleri yapması gerekir ki bu zaten sosyal devlet olmanın bir gereğidir. İl pandemi kurullarının, verileri ve mevcut durumu il düzeyinde günlük açıklayarak halkı bilgilendirmesi ve halkın salgın ile mücadeleye katılımını sağlaması gerekir. Sağlık emekçilerinin ve halkın katılımının sağlanmaması doğru ve yeterli önlemlerin alınmamasına, vak’a ve ölüm sayılarının daha da artmasına neden olacaktır.”