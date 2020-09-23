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23 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Salgında tsunami uyarısı

23 Eylül 2020, Çarşamba
Doç. Dr. Osman Elbek, “Eylül ayında, grip mevsimine çok yüksek hasta sayısıyla girebileceğimizi ifade etmiştik. Şimdi önümüzde bizi bir tsunami bekliyor. Yüksek bir bulaş havuzuyla bu sürece giriyoruz” dedi.

Türk Tabipler Birliği (TTB), “COVID-19 Pandemisi: Altıncı Ay Değerlendirme” adlı raporunu yayımladı. Farklı meslek kolları ve bilim dallarından seksen beş uzmanın katkıda bulunduğu “Salgın Yönetilemiyor, Fırtına Kapıda” başlıklı rapor, internet üzerinden düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Özlem Kurt Azap’ın  ve TTB Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın da katıldığı toplantıda raporu Doç. Dr. Osman Elbek sundu.

“Tablo endişe verici”

Elbek, sonbahar ve kış aylarında grip virüsü (influenza) mevsiminin gelmesiyle birlikte Covid-19 salgının büyüyebileceğine dikkat çekti. DW’deki habere göre pek çok ülkede vaka sayılarında pikler yaşandığını ve ardından alınan önlemlerin etkisiyle düşüşler görüldüğünün altını çizen Elbek “Türkiye’de vak’a sayıları hiçbir pike izin vermedi. TTB olarak daha önce de uyarı yaptık. Bunun iyi bir şey olmadığını, eğer önlem alınmazsa Eylül ayında, grip mevsimine çok yüksek hasta sayısıyla girebileceğimizi ifade etmiştik. Keşke hayat bizi doğrulamasaydı. Şimdi önümüzde bizi bir tsunami bekliyor. Biz yüksek bir bulaş havuzuyla bu sürece giriyoruz” dedi. TTB İkinci Başkanı Ali Çerkezoğlu da “Salgının altıncı ayını tamamlamış, yedinci ayına girmiş bir ülke olarak, gerek resmî olarak açıklanan vaka sayıları, gerek günlük ölüm sayıları, gerekse bulaştırıcılık katsayısını dikkate alırsak dönemsel bir yükselişten çok, geometrik bir artış trendine girme ihtimali var. Endişe verici bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

600 eğitim çalışanı koronavirüse yakalandı

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, ‘’600’ün üzerinde eğitim emekçisine Kovid-19 tanısı konuldu. Ancak okullar öğretmenlere ve öğrencilere test yapılmadan açıldı” dedi. Sputnik’deki habere göre Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, okulların öğretmen ve öğrencilere koronavirüs testi yapılmadan açıldığını söyledi. Aydoğan, “Siyasal iktidar, okulların açılmasını siyasi başarı hikâyesine dönüştürdü. Okullarda temizlik görevlileri, hijyen malzemeleri eksik. Okul müdürleri virüs konusunda eğitim almamış” ifadesini kullandı. “Okullarda sağlıkçı bulunmalı, taleplerimiz göz ardı edildi” diyen Aydoğan “600’ün üzerinde eğitim emekçisine Kovid-19 tanısı konuldu. Ancak okullar öğretmenlere ve öğrencilere test yapılmadan açıldı” diye konuştu.  Çocuğu 1. sınıfa başlayan Melya K., “Büyük kızım 4. sınıfa gidiyor. Okulda tuvaletler rezalet durumdaydı. Peçete, sıvı sabun eksikliği vardı. Sürekli bizden bu eksikliğin giderilmesi için para talep ediliyordu. Buna rağmen kirliydi. Şimdi ise virüs var ve küçük kızımı okula göndermem lâzım. Nasıl yapacağım bilmiyorum” dedi.

Genç ölümler de az değil

Raporda aynı zamanda Türkiye’deki COVID-19 kaynaklı ölümlerdeki erkek hasta sayısının Avrupa’dakinden fazla olduğuna, 65 yaş üstü vak’alardaki ölüm oranının diğer ülkelerden düşük olduğuna ve özellikle İstanbul, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Marmara’da ölüm hızının yüksek olduğuna vurgu yapıldı. Doç. Dr. Elbek, “65 yaş üstü ölüm oranı Avrupa bölgesinde yüzde 88 iken ülkemizde yüzde 71. Yani sadece bir ayağı çukurda olanlar ölmüyor. Görece daha genç insanlar ölüyor. O zaman bunun nedenini iyice araştırmak lâzım. Sebebi tütün kullanımı mı, obezite mi ya da diğer faktörler mi? Eğer ölümleri düşürmek istiyorsak belli bölgelerde neden ölüm hızı yüksek ve daha fazla insan ölüyor, bunu incelemek lâzım” dedi. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, Türkiye’de vak’a sayısı 300 bini geçerek 302 bin 867’ye ulaştı, COVID-19 sebebiyle ölenlerin sayısı ise 7 bini aştı.

 

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