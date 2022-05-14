Samsun’da hanımlar programı

Samsun Yeni Asya hizmet binasının açılışı çevre il ve ilçelerden gelen hanım okuyucularımızın katılımıyla gerçekleşti. ÜÇ GÜN SÜREN PROGRAMA YOĞUN KATILIM OLDU.

Bu yıl içerisinde yapımı tamamlanan Samsun Yeni Asya hizmet binasının, Samsun Yeni Asya Hanım okuyucuları ve çevre illerden gelen okuyucularımızla birlikte hanımlar olarak da açılışı yapıldı. Üç günlük seminer programı için Samsun’a gelen Nuray Serim Hasbaş’ın semineri Samsun Yeni Asya hanım okuyucularının yoğun katılımı ile gerçekleşti. Okumalarda, Hizmet Rehberi ile Beyanat ve Tenvirler’in yer alması ve hizmetteki önemi tekrarla vurgulandı. Programın 3. günü 7 Mayıs Perşembe ise Samsun Yeni Asya Hizmet binasının açılışı Samsunlu hanım okuyucular ile çevre il ve ilçelerden gelen okuyucularımızla Nuray Serim Hasbaş’ın “Hizmette Şevk ve Gayretimizi Kaybetmememizin Sebepleri ve Çareleri” konulu semineri ile birlikte yapıldı. Uhuvvet ve muhabbet dolu dakikalar İlgiyle dinlenen seminerde Risale-i Nur’dan anektodlarla birlikte hizmette şevki tekrar kazanmak ve gayrete gelmek için çözüm yollarına değinildi. Seminer tüm Yeni Aysa hanım okuyucuları tarafından istifadeye medar oldu ve yeni hizmet binamızda şevkli, uhuvvetli, muhabbet dolu dakikalara dönüştü. Program sonrası ikram ve sohbet devam etti. Programa katılan okuyucular, Samsun Yeni Asya hizmet binasında farklı faaliyet ve okuma programlarının düzenlenmesini talep ettiler. Bir sonraki uhuvvet buluşmamızda tekrar görüşmek duasıyla program sona erdi. Samsun - Yeni Asya

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