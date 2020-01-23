Şifa vesilesi ceviz

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, Kahramanmaraş’ın Millî Mücadelesi’nin 100. yılı faaliyetleri kapsamında KSÜ Afşin Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen “Ceviz Islahı ve Çeşitleri” konulu konferansta, Türkiye’de ilk ceviz çeşidi geliştiren ve melezlemeyle ceviz çeşidi ıslah edip tescil eden ilk üniversitenin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Sütyemez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ceviz artık bir meyveden çok sağlık için kullanılan tablettir. Birçok bilim insanı ve uzman sağlık için günde en az 3 ceviz tüketilmesini öneriyor. Asil bir meyve olan cevizi yetiştirmek kolaydır. Üreticiye ekonomik olarak yüksek getiri sağlayan cevizin ağaçtaki kilo fiyatı en son 35 lira oldu. Cevizden başka ağacın üzerinde kilosu 30-35 liraya satılan meyve yok. Türkiye’de yaklaşık 10 milyon meyve ceviz ağacı bulunuyor ve yılda 215 bin ton ceviz üretimi yapılmakta. Türkiye’de Kahramanmaraş ceviz üretimi noktasında ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’de meyve çeşit tescilinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak 9 ile yine ilk sırada yer alıyoruz. İnşallah 2020-2021 yılında 17 daha yeni melez çeşidi daha yaparak bu sayıyı 26’ya çıkartacağız ve hepsini ülkemize hediye edeceğiz.” Kahramanmaraş - aa

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