Sigara dumanı astım ve alerji riskini artırıyor

Kanser ve kalp damar hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığın gelişiminden sorumlu olan tütün kullanımı ve dumana maruz kalmanın, özellikle çocuklarda astım ve alerji riskini 2-4 kat arasında artırdığı belirtildi.

Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Klinik sorumlusu Doç. Dr. Seda Şirin, tütün kullanımının ve dolaylı etkilenimin, hava yolunda aşırı duyarlılığa yol açtığına işaret ederek, bunun da özellikle alerjik hastalıkların gelişiminde etkili olduğunu söyledi. Şirin, özelikle bu etkilenimin çocuk yaş grubunda daha fazla olduğunu vurgulayarak, “Hava yolundaki aşırı duyarlılığa bağlı olarak alerjik nezle, rinit, astım gibi hastalıklar gelişebilir veya sigara dumanına maruziyet sonrası bu hastalığı bulunanlarda çok daha fazla alevlenme ve astım ataklarıyla karşı karşıya kalınabilir. Dolayısıyla, tütün kullanımı ve dumana maruziyet hem hastalıkların gelişiminde hem de mevcut hastalıkların alevlenmesine zemin hazırlar.” uyarısında bulundu. AA

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