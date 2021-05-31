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31 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

"Sigara içenlerin koronavirüs riski yüzde 50 artıyor"

31 Mayıs 2021, Pazartesi 18:15
DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, Koronavirüs salgını sürecinde sigara içenlerin hastalığa yakalanma ve ölüm riskinin yüzde 50 arttığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Yeşilay'ın katkılarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Gülhane Külliyesi'nde "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla panel düzenlendi.

Çevrim içi gerçekleşen panelde konuşan DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Berdyklychev, selamlama konuşmasını Türkçe yaptı.

“Tütün, sigara içmeyenler için de ölümcül risk taşıyor”

Berdyklychev, tütün kullanımının kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıklarına ve kansere yakalanmada önemli bir risk faktörü olduğunu söyledi.

Tütün endüstrisinin hedefinde olan düşük ve orta gelirli ülkelerde her yıl 8 milyondan fazla kişinin hayatını tütün nedeniyle kaybettiği bilgisini paylaşan Berdyklychev, "Tütün, sigara içmeyenler için de ölümcül risk taşıyor. Sigara dumanında etkilenen yılda 1,2 milyon kişi hayatını kaybediyor. Koronavirs salgınının, sigara içenlerin hastalığa yakalanma ve ölüm riskini yüzde 50 artırdığını söyleyebilirim" dedi.

Berdyklychev, tütünün sağlığa zararının yanı sıra ailelere ve ülkelere büyük ekonomik yük getirdiğini söyleyerek"Bu insani ve ekonomik trajedi sarsıcı ama aynı zamanda önlenebilir bir durum. Bunun için çeşitli araçlar mevcut. Bu araçlardan biri DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'dir. Dünya Sağlık Örgütü ülkelerin bu sözleşmeleri uygulamalarına destek olmak için tütün talebini azaltmayı amaçlayan MPOWER adlı bir politika paketi geliştirmiştir. Türkiye, MPOWER tarafından önerilen tüm önlemlerde en yüksek başarıya ulaşan ilk ülkelerden biri olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Etiketler: sigara, koronavirüs
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