Sigara tüketimi rekor kırdı

11 yıl önce başlayan dumansız hava sahası uygulamasıyla birlikte azalan sigara tüketimi geçtiğimiz yıl patlama yaşadı.

Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Cumhuriyet tarihinin en yüksek tütün tüketiminin 2018’de yaşandığını ve sigarayla mücadelede gevşemeler olduğu uyarısında bulundu. Dağlı, “Geçen yıl maalesef toplam 118,5 milyar adet sigara tüketildi. 2018’de kişi başına 1400 sigara düştü. Sputnik’in haberine göre, Türkiye’de yaşanan siyasî ve ekonomik durumlar tütün kontrolünü ihmal etmemize neden oldu” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın tek başına tütün kontrolünü üstlenmeye çalıştığını, Ekonomi, Maliye ve Tarım Bakanlığı’nın işbirliği yapmadığını söyleyen Prof. Dr. Dağlı, “2000 ile 2018 arasında, tütüne 720 milyon Türk Lirası destek verildi. Nargilelik tütün makinelerine, üretime yatırımlar yapılırken. Endüstri atakta. Biz, ekonomi ve siyasetle uğraşırken endüstri gençliğimizi elden götürüyor” ifadelerini kullandı.

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