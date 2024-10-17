Sistemi değişti, hastalar ilaç alamadı

Uzman Eczacı Taner Ercanlı, saat 17.30 itibariyle tüm eczanelerde ortak kullanılan Medula adlı sisteme giriş yönteminin değiş-tirildiğini, girişlerin e-Devlet üzerinden sağlanmaya çalışıldığını bildirdi.

Bu durum nedeniyle bazı hastaların ilaç alamadığını ifade eden Ercanlı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun herhangi bir bildirim yapmadan değişiklikğe gitmesine tepki göstererek: “Tabiri caizse tüm ülkemizde bir kaos ortamı yaşandı. ‘Ben yaptım, oldu’ anlayışını çok net bir şekilde tekrar yaşadık.” dedi.

Özellikle son günlerde ciddi ilaç yoklukları yaşandığını, bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu’nun böyle bir uygulama değişikliğiyle ciddi sıkıntıya yol açtığını vurgulayan Ercanlı şöyle devam etti: “O bir buçuk saatlik kaos bile ciddi anlamda problemleri ortaya çıkarttı. Bir anda sistem bizi dışarı attı. Tekrar girmek istediğimizde sistem e-Devlet’e yönlendirdi ve bundan sonraki girişlerin e-Devlet üzerinden yapılacağıyla ilgili bir bildirim oldu.

Ankara - anka