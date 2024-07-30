Sokak lezzetlerinde bakteri tehlikesi

Antalya’da seyyar satıcılar, halk sağlığı açısından risk oluşturuyor. Sıcakların artmasıyla insanların keyifli vakit geçirmek ve serinlemek için tercih ettiği sahillerde, yasak olmasına rağmen seyyar satıcıların sayısı arttı.

Satıcılar uzun süre toz ve güneşe maruz kalan gıdalarla insan sağlığını tehdit ediyor. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, güneşe ve toza maruz kalan midye dolma, mısır, açıkta simit ve poşette çekirdek satışının sağlık açısından risk oluşturduğunu ifade etti. Açıkta satılan midye dolma tüketimine dikkat edilmesi gerektiğine belirten Manavoğlu, merdiven altı ve onay olmadan üretilen midyenin sıcak havada soğuk zincire uyulmadan satışının halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

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