"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

Sokak lezzetlerinde bakteri tehlikesi

30 Temmuz 2024, Salı 22:04
Antalya’da seyyar satıcılar, halk sağlığı açısından risk oluşturuyor. Sıcakların artmasıyla insanların keyifli vakit geçirmek ve serinlemek için tercih ettiği sahillerde, yasak olmasına rağmen seyyar satıcıların sayısı arttı.

Satıcılar uzun süre toz ve güneşe maruz kalan gıdalarla insan sağlığını tehdit ediyor. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, güneşe ve toza maruz kalan midye dolma, mısır, açıkta simit ve poşette çekirdek satışının sağlık açısından risk oluşturduğunu ifade etti. Açıkta satılan midye dolma tüketimine dikkat edilmesi gerektiğine belirten Manavoğlu, merdiven altı ve onay olmadan üretilen midyenin sıcak havada soğuk zincire uyulmadan satışının halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Servet vergisi şart

    Sokak lezzetlerinde bakteri tehlikesi

    'Kavga mı istiyorsun Elon Musk? Edelim o zaman, ben hazırım'

    Erzurum - Oltu'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi öldü

    California'da 370 bin dönümden fazla alan yandı

    İSLAM DÜNYASINDAN DA TEPKİ YAĞIYOR - PEYGAMBERE HAKARETİ REDDEDİYORUZ

    İsrail, Gazze'de 10 bin öğrenci ile 400 öğretmeni katletti

    Bu hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

    Lübnan’da yeni cephe açılmasın

    Üreticiyi tatmin eden bir fiyat açıklanmalı

    Halka düşman bunlar

    Uysal: İktidarın amacı gerginliği sokağa taşımak

    Kredi kart borçluların sayısı giderek artıyor

    ‘Vergi vermeyen şirketler araştırılsın’ı da reddettiler

    İş bulabilen mezunlar, asgari ücrete talim ediyor

    Sudan’da dünyanın en kötü kıtlığı yaşanıyor

    Ciddi bir kuraklık yaşıyoruz

    Deprem sonrası verilen sözler tutulmadı

    Açlık sınırı 20 bin 776 lira

    Milli okçular bronz madalya kazandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İSLAM DÜNYASINDAN DA TEPKİ YAĞIYOR - PEYGAMBERE HAKARETİ REDDEDİYORUZ
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Neden önce iman?
    Genel

    ‘Vergi vermeyen şirketler araştırılsın’ı da reddettiler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Prens Bismark’ı rahmetle anıyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Müracaatları bekliyoruz
    Sertaç LÜSER

    Hayvanları uyutalım mı, yoksa koruyalım mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Tahrik siyaseti”ne dönüş
    İbrahim Aktaşcı

    Askıdaki muamma!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.