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13 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Sosyal medya mahremiyeti bitiriyor mu?

13 Ekim 2019, Pazar
Sosyolog Serap Duygulu, “Sosyal medyada çocuk fotoğraflarının paylaşılması mahremiyeti ihlÂl etmektedir. Buna rağmen anneler, ‘Çocuğumun fotoğraflarını paylaşmanın sakıncalarını bilsem de paylaşmak istiyorum’ diyor ve tehlikeli olduğunu bilerek paylaşıma devam ediyor” dedi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında hem kız çocuklarını hem de ebeveynlerini yakından ilgilendiren güncel bir soruna yönelik “Sosyal Medya ve Mahremiyet İhlâli” başlıklı bilgilendirici bir söyleşi gerçekleştirdi. TRT Haber Spikeri Fulin Arıkan’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, Öğr. Gör. Sosyolog Serap Duygulu ve Avukat Leyla Yüzücü, ebeveynlerin sosyal medyada çocukları ile ilgili paylaşımlar yapması konusunu tartıştı.

Sosyal medya çocuklarda narsizm ve egoizm sorunlarına yol açıyor

Öğr. Gör. Sosyolog Serap Duygulu tarafından ebeveynlerin sosyal medya kullanımı konusunda gerçekleştirilen araştırma sonuçlarının da açıklandığı söyleşide, sosyal medyada fotoğrafları paylaşılarak büyüyen çocukların ileriki hayatlarında narsizm, egoizm gibi sorunlara sahip olabileceğinin altı çizildi.

Çocukların mahremiyeti ihlal edilmektedir

Sosyolog Serap Duygulu, “Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve farklı yerleşim birimlerinde yaşayan, farklı yaş gruplarından 850 katılımcının sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili duygu, düşünce ve davranışlarını belirlemek üzere bir anket çalışması yaptık. Tüm katılımcıların % 67’si  sosyal medyada çocuk fotoğraflarının rahatsızlık verebileceğini söyledi.

Rahatsızlık verebilecek içeriklerde ise en başta çocukların mahrem alanlarını ortaya koyabilecek fotoğrafların yer aldığını gördük” dedi. “Bu bulgular ışığında çalışmanın temelini oluşturan sosyal medyada paylaşılan çocuk fotoğraflarının, çocukların özel anlarına ait görüntüleri içermesi çocukların mahremiyetini ihlâl etmektedir” şeklinde konuşan Duygulu, “Ancak buna rağmen anneler: ‘Çocuğumun fotoğraflarını paylaşmanın sakıncalarını bilsem de paylaşmak istiyorum’ diyor ve tehlikelerin var olduğunu bilerek paylaşım yapmaya devam ediyor. Bunun sebebi kişinin onaylanma ve beğenilme ihtiyacı. Ayrıca sadece ‘kısıtlı bir kitle’ ile paylaştıklarını söyleyerek doğabilecek tehlikelere karşı korunduklarını düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

Etiketler: sosyal medya, mahremiyet
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