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29 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Suriyeli mülteci de eczacı da mağdur

28 Ekim 2019, Pazartesi 23:27
Suriye savaşından sonra Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Suriyeli mülteci sayısı gün geçtikçe artarken, Türkiye’de mültecilerin baş etmesi gereken sorun sayısı da bir o kadar artıyor.

Bunlardan biri de temel insan hakkı olan ilaç temin etmede yaşanılan sorunlar. İnternette hızla yayılan yanlış bilgilerin aksine Suriyeli mültecilerin eczanelerden ilaç temin edebilmesinin önünde bazı engeller bulunuyor. Bu engellerin başında, mültecilerin eczanelerden aldıkları ilaç paralarını daha sonra eczanelere ödemekle yükümlü olan Afet ve Acil Durum Yönetimi’nin (AFAD) bu ödemeleri yapmaması ya da geç yapması gösteriliyor. DW Türkçe’nin haberine göre, 2018 itibarıyla ise ödemeler Göç İdaresi tarafından sağlanıyor. 2015 ve 2016 yıllarında belirli dönemlerde eczacıların “Suriyelilere ilaç satmayacağız” söylemlerinin arkasında AFAD’tan alamadıkları ilaç parası ödemeleri yatıyor. Devletin Suriyeli mültecilerin haklarına ulaşmalarını düzenleyen sistemleri işletememesinin faturası ise eczacılar ile birlikte Suriyeli mültecilere çıkıyor.

Etiketler: eczane, ilaç, suriyeli
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