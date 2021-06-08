Tansiyon hastalığı 10-12 yaşa indi

MedipoL Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü’nden Prof. Dr. Cihangir Akgün, pandemi döneminde erişkin çağı hastalığı olarak bilinen hipertansiyona artık çocuklarda da çok sık rastlandığına dikkat çekti.

T24’deki habere göre Prof. Dr. Cihangir Akgün, “Eskiden koşan, oynayan çocuklar, pandemi nedeniyle dış ortama çıkamadıkları için saatlerce akıllı telefonlarla televizyon ve bilgisayarlarla vakit geçiriyor ve bu durum obezite, hipertansiyon ve insülin direncine zemin hazırlıyor” bilgisini verdi. Önceleri 30-40 yaşlarından sonra görülen hipertansiyonun artık çocuklarda 10-12 yaş civarında görülmeye başlandığını söyleyen Akgün, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu çocukların bir kısmı yaşam tarzı değişiklikleri ile toparlarken maalesef bir kısmına ilaç başlanmak zorunda kalınıyor. Bu durumdan korunmak için çocukların spor yapmaya teşvik edilmeleri, bilgisayar, televizyon, akıllı telefon gibi sedanter yaşama neden olan teknolojinin getirdiği ürünlerle çok fazla vakit geçirmemeleri sağlanmalıdır”

Okunma Sayısı: 103

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.