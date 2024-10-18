Taşıyıcı annelik İtalya’da uzun süredir tartışmaların odağındaydı. 1.5 yılı aşan tartışmanın ardından taşıyıcı annelik evrensel suç kapsamına alındı.

Sağ koalisyon hükümetinin büyük ortağı aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) partisinin hazırladığı yasa teklifi ilk olarak Temsilciler Meclisi’nde onaylanmış, ardından Senato’ya gönderilmişti. Senato’da yapılan oylamayla teklif resmen yasalaştı. 200 üyeli Senato’da yapılan oylamada 58 ‘hayır’ oyuna karşı 84 ‘evet’ oyuyla taşıyıcı annelik evrensel suç sayıldı. İtalya’da 2004’ten beri zaten yasak olan taşıyıcı annelik bu yasayla yeni boyut kazandı. İtalyan vatandaşlarının taşıyıcı annelik için yurtdışına gitmesi de yasaklanacak ve bu ağır cezalara tabi olacak. Bununla ilgili ihlallerde İtalyanlar iki yıla kadar hapis ve 1 milyon euro’ya varan para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. AA

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