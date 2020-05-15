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16 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Taşıyıcılardan 250 bini İstanbul’da

15 Mayıs 2020, Cuma 17:00
Hande Fırat’ın sunduğu ‘Gece Görüşü’ programına konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, taşıyıcı hastalara dikkat çekti.

Ceyhan, “Her 100 kişiden 1 buçuğu bu virüsü bilmeden taşıyor. Bir de maske takmamış, ya da maskeyi düzgün takmamışsa siz düzgün taksanız bile yüzde 30 koruyor” dedi. Ceyhan’ın açıklaması şöyle: “Açıklanan vakaların yüzde 60’ı İstanbul’daydı, dolayısıyla bu hastalığının taşıyıcılarının 250 bini İstanbul’da. Bunu İstanbul nüfusuna böldüğümüz zaman her 100 kişiden 1 buçuğu bu virüsü bilmeden taşıyor. AVM’yi düşünürseniz, 500 kişi olsa en az 7-8 tanesi bu virüsü taşıyor ve taşıdığından haberi yok. Bir de maske takmamış, ya da maskeyi düzgün takmamışsa siz düzgün taksanız bile yüzde 30 koruyor.”

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