Tehdit hâlâ büyük

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yeni normalin önceki hayatımıza hiç benzemeyeceğini belirterek “Covid-19 salgını hala büyük bir tehdit. Bunu unutmadan yaşamalıyız” diyor.

Uzmanlar yeni normal sürecin eski hayatımıza benzemeyeceği uyarılarında bulunuyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yeni normalin önceki hayatımıza hiç benzemeyen bambaşka bir hayat anlamına geldiğini belirterek “Bazı düzenlemelerle yaşamımızdaki sınırlamalar kalksa da, Covid-19 salgını hala büyük bir tehdit. Bunu unutmadan yaşamalıyız. Maskesiz sokağa çıkmamalı, ellerimizi sık sık yıkamalı, kalabalıktan uzak durmalı ve kesinlikle sosyal mesafe kuralına uymalıyız” diyor.

Evde hijyen kurallarına devam

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu; “Pandemi sürecinde uyguladığınız hijyen kurallarına devam edin. Ayakkabı ile eve girmemek, giysileri hemen değiştirmek de diğer önemli kurallar. Ayrıca evin genel temizliğinin de virüsün tutunmasını engelleyici malzemeler kullanılarak yapılması önemli. Çamaşır suyu ya da dezenfektan kullanabilirsiniz. Evinizi sık sık havalandırmayı da ihmal etmeyin” diyor.

Toplu taşımalara daha fazla dikkat

Evimizden adım attığımız an maskeli hayatımızın başlaması gerekiyor. Bu sebeple arabanıza giderken araçta birden fazla kişi olacaksa maske kullanmayı ihmal etmemeniz önemli. Çuhadaroğlu “Eğer arabaya birden fazla kişi binecekse mümkün olduğunca ayrı oturmalı” uyarısında bulunuyor. Toplu taşıma araçlarında ise her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Çuhadaroğlu “Yapılan araştırmalar mağazalarda bulaşma riskinin en yüksek olduğu alanın bu kabinler olduğunu gösteriyor. Mümkünse deneme kabinlerini kullanmadan alış veriş yapın” diyor.

İstanbul – Yeni Asya