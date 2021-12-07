Tıbbî cihaz ithalatı durma noktasında

Ortopedi ve omurga cerrahisi alanında tıbbî malzeme tedarik eden medikal firmaları art arda yaptıkları açıklamalarla sağlık kuruluşlarına sevkiyatları durdurduklarını duyurdu.

Yapılan açıklamalarda, “Bundan sonra halk sağlığı sorunu ile ilgili oluşacak problemlerin sorumlusu bizler değiliz” ifadeleri yer aldı. Sözcü’nün haberine göre, Türkiye’nin önde gelen tıbbî cihaz tedarikçileri sosyal medyadan yaptıkları açıklamalarla sağlık kuruluşlarına malzeme tedarikini durdurduklarını açıkladı. Cuma günü bir açıklama yapan meslek örgütlenmeleri bakanlıklar ile uzlaşma sağlanmazsa pazartesi gününden itibaren ortopedi ve beyin cerrahisi alanlarında her türlü tıbbî medikal malzemenin satışını durduracaklarını duyurmuştu. Böylece ortopedi ve beyin cerrahi ameliyatları tehlikeye girdi. Diğer alanlarda da tıbbî cihaz ve malzeme tedarik eden firmalarında aynı yönde karar alacakları öne sürüldü. Bir medikal firmasının yöneticisi Feride Eda Çalıkuşu, ”Bugün, ortapedi ve omurilik cerrahisi ürün tedarikçileri mal sevkiyatlarını durdurdu. Diğer branşlar da yolda. Medikal sektör firmaları aylardır hak edişlerini alamıyor. Ödenek problemi halka yansımamalı, halk sağlığı tehlikeye girmemeliydi. Artık gücümüz kalmadı” dedi. Haber Merkezi

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