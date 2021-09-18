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18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Türkiye'de 26 bin 161 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

18 Eylül 2021, Cumartesi 20:05
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 23 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,74, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,51 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 894 bin 94'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 300 bin 878 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu ve bir haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: Türkiye, Kovid-19
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