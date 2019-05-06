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Türkiye'de kalp krizi yaşı 20'lere düştü

06 Mayıs 2019, Pazartesi 18:49
Kalp krizi dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm ölümler arasında yüzde 42 ile başı çekiyor. Çalışmalar ilk kalp krizi geçirme yaşının dünyada ortalama 65 iken, ülkemizde neredeyse 10 yıl daha erken olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, 20’li yaşlarındaki gençlerin bile kalp krizi geçirebildiğine dikkat çekiyor.

Günümüzde kalp krizi geçiren hastaların yüzde 10’unun 45 yaş altında olduğunu belirten Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, “Hatta bazen ehliyet alma yaşına ulaşamamış gençler de kalp krizi geçirebiliyor. Yaşları henüz çok genç olduğu için bazı belirtileri görmezden gelerek belki de hayatlarına mal olabilecek hatalı davranışlarda bulunabiliyorlar.

Ancak her zaman vurguladığımız gibi erken tanı hayat kurtarır. Bu nedenle daha önce hissetmediğiniz, süresi, şiddeti fazla ve kalple ilgili olabilir diye düşündüğünüz her belirtiyi önemseyin. Doktora erken başvuru ancak sizin dikkatinizle mümkün” diyor. 

Doktor Nazan Kanal, kalp krizinin ‘geliyorum’ dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini belirterek, bu 7 sinyali şöyle anlatıyor: 

1. Göğüste rahatsızlık hissi: Kalp krizinin ‘geliyorum’ diyen en sık belirtisi göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi. Kalp krizi hastalarının üçte ikisi göğüste ağrı, baskı, yanma ve sıkışma hissediyorlar. Süresi çoğu kez 20 dakikanın üzerine çıkıyor. Her hastanın rahatsızlık hissi farklı olduğundan, kimi ‘fil oturmuş gibi kimi yanma’ şeklinde tarif ediyor.  

2. Sol kola yayılan ağrı: Kalp krizi ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor. En sık yayılım yeri de sol kol. Buna rağmen göğüs ağrısı olmadan sadece kol ağrısı şikayeti ile başvuran kalp krizli hastaya nadir rastlanıyor. 

3. Baygınlık veya baş dönmesi hissi: Baygınlık ve baş dönmesi hissi birçok şeyden kaynaklanabiliyor. Bazen açlıktan bazen ayağa hızlı kalkmaktan… Ama bazen de kalp krizinden! Bu nedenle beraberinde göğsünüzde rahatsızlık veya nefes darlığı hissediyorsanız hemen bir doktora başvurun. 

4. Boğaz ve çenede ağrı: Tek başına olan boğaz ve çene ağrısının kalp krizi ile çoğunlukla alakası olmuyor. Ancak önce göğüsten başlamış, sonra boğaz ve çeneye yayılan bir ağrı ise mutlaka zaman kaybetmeden doktora gitmek gerekiyor. 

5. Soğuk terleme: Özellikle soğuk terleme ile birlikte göğüste ağrı varsa çok daha dikkat edilmeli. Çünkü bu ikili kalp krizinin en sık rastlanan belirtisini oluşturuyor. 

6. Nefes darlığı: Hiçbir nedeni yokken ani başlayan ve geçmeyen nefes darlığı, kalp krizi veya bir başka bir ciddi hastalığın işareti olabiliyor. Mutlaka hastaneye gitmek gerekiyor. 

7. Bulantı, kusma ve mide ağrısı: Bazı kalp krizi hastaları, özellikle kadınlar bulantı, kusma ve mide ağrısı gibi belirtilerle doktora başvuruyor. Şüphesiz kişinin yediği bir şey de dokunmuş olabilir ama risk altında olan ya da diğer 6 maddeden bir ya da birkaç şikayetin eşlik ettiği durumlarda teşhisi kesinlikle doktorunuzun koymasına izin verin.

NTV

Etiketler: kalp krizi
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