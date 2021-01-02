Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 202 kişi daha vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Ocak 2021 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi vefat etti. Ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu, 11 bin 672 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün tespit edilen 1713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." NTV

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