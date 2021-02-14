Türkiye’ye özgü koronavirüs varyantları çıktı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasan Tezer Türkiye’ye özgü koronavirüs varyantlarının tesbit edildiğini söyledi.

Prof. Tezer “Ülkemize has mutasyonların olduğunu da biliyoruz; ama ülkemizdeki varyantlarının nasıl etki edeceğini bilmiyoruz” dedi. DHA’ya konuşan Tezer, yapılan çalışmalar sonucu bu mutasyonların özelliklerinin “yakın zamanda” tesbit edilip açıklanacağını da ekledi. Yeni varyantların ortaya çıkması beklenmedik bir durum değil. Tüm virüsler yayılabilmek ve çoğalabilmek için kendilerini kopyalarken mutasyon geçiriyor. Bu değişikliklerin çoğu büyük farklılıklar içermiyor. Hatta bazıları virüsün hayatta kalmasını zorlaştırıyor. Ama bazı mutasyonlar virüsü daha bulaşıcı ve tehlikeli hale getirebiliyor. Prof. Tezer, Türkiye’de mutasyonlu virüsün artışının durdurulamaması durumunda daha farklı mutasyonların da gerçekleşebileceği uyarısında bulunuyor.