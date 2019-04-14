Tütünde üzücü rekor

Türk Toraks Derneği Çevre ve Akciğer Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Elif Dağlı, Türkiye’de geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek tütün tüketiminin yaşandığını ve kişi başına yılda bin 400 sigara düştüğünü belirterek, “Tütün kontrolünde bu kadar başarımız varken niye bu hale geldik? Tütün endüstrisi tekrar çok güçlendi. Türkiye’yi bırakmaya niyeti yok, tekrar saldırı vaziyetindeler” dedi.

Tütün ürünlerinin tüketimiyle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Elif Dağlı ise Türkiye’de sigara tüketiminin arttığını bildirdi. Dağlı, “Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek tütün tüketimini yaşadık. 118,5 milyar sigara tükettik. Tütün kontrolünde bu kadar başarımız varken, niye bu hale geldik? Tütün endüstrisi tekrar çok güçlendi. Türkiye’yi bırakmaya niyeti yok, tekrar saldırı vaziyetindeler. Şimdi elektronik sigara ve ısıtılmış tütün gibi yeni ürünlerle saldırıyorlar” dedi. Bu ürünlerin kaçak ya da internet satışı aracılığıyla ülkeye sokulduğunu anlatan Dağlı, yapılan araştırmalara göre Türkiye’de yasal olmayan bir ürüne ilişkin 15 satış sitesi bulunduğunu bildirdi. AA

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