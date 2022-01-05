Üç ilaçtan biri yok

Sağlık Bakanlığı Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın ilaç fiyatlarına ilişkin, her yıl şubat ayında, euro kuruna göre yaptığı güncellemeye kısa süre kala sektörde büyük bir kriz yaşanıyor.

Bu yıl döviz kurundaki yüksek artış nedeniyle fiyatlarında ciddi artış beklenen ilaçlar daha şimdiden piyasadan kayboldu. İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, artan maliyetler nedeniyle ilaç firmalarının üretimi yavaşlattığını, bunun da grip, soğuk algınlığı, tansiyon ve kalp ilaçlarında temin sıkıntısı yarattığını açıkladı. Sayılkan, şubat ayında yapılacak zam öncesi ilaç sektöründe sıkıntıların arttığını belirtti. Sayılkan, “Yerli ilaç firmaları, hammadde ve işletme giderlerindeki artış ile cam şişelerdeki yüzde 28’lik zam nedeniyle her bir kutuda 50 kuruş-1 lira zarar ettiğini söylüyor ya üretmiyorlar ya da üretimi yavaşlatıyorlar. Grip, soğuk algınlığı, tansiyon ve kalp ilaçlarında yokluk yaşanıyor. Yüzde 35-40 civarında bir zam bekleniyor. Böyle olunca eczanelerde her üç ilaçtan biri için ‘yok’ demek durumunda kalıyoruz” dedi. İzmir - anka

Okunma Sayısı: 236

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.